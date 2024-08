Lo strano fenomeno delle "auto incinte". Ecco perché succede

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono immagini incredibili quelle che arrivano dalla Cina, dove alcune automobili hanno cominciato a gonfiarsi, assumendo un aspetto a dir poco bizzarro. Si tratta del fenomeno che sul web è stato ribattezzato come "auto incinte" e che pare essere causato dal grande caldo che in questo periodo sta interessando il Paese.

La conseguenza del caldo eccezionale

È un caldo davvero eccezionale quello che sta imperversando in questi giorni in Cina. E proprio queste temperature elevate stanno facendo gonfiare le auto, rendendole "incinte". Per molti si tratta di uno scherzo, ma in realtà non è affatto così. Queste auto esistono davvero, e alla base c'è una spiegazione scientifica. Sui social si stanno diffondendo a macchia d'olio video che mostrano automobili di vari modelli gonfiarsi nella parte anteriore. Vengono mostrate vere e proprie pance, che lasciano interedetti.

A quanto pare tutto è duvuto al calore e all'esposizione solare. Va inoltre precisato che le vetture interessate da questo fenomeno sono prodotte localmente e sono state dotate di una vernice particolare applicata sulla carrozzeria. Questa sorta di pellicola, dopo lunghe ore di esposizione ai raggi solari e alle temperature elevate, comincia a gonfiarsi, dando l'effetto di un pancione. L'automobile, ovviamente, non è incinta. C'è una spiegazione. Il fenomeno, però, è diventato virale sul web.

"Non è uno scherzo! Le auto prodotte in Cina rimangono incinte quando fa troppo caldo" , scrive su X una divertita Jennifer Zeng, reporter ed esperta di Cina, postando alcuni video di auto posteggiate sotto il sole. Le vetture, di vari modelli (anche Audi), cominciano a gonfiarsi sotto l'occhio di chi riprende con la videocamera.

Come evitare che l'auto si danneggi

Per ovviare al problema - perché di problema si tratta - gli esperti del settore suggeriscono di scegliere sempre zone ombreggiate per posteggiare la propria auto. Le pellicole, spiegano, hanno la capacità di sopportare condizioni estreme, tra cui anche le elevate temperature, ma i proprietari dovrebbero pulirle regolarmente ed evitare detergenti aggressivi o idropulitrici. In più, è importante scegliere il giusto luogo in cui parcheggiare.

Meglio una zona poco assolata, o comunque coperta, per evitare la luce diretta.

Non solo. Ai proprietari è stato consigliato di ispezionare spesso la pellicola del veicolo e cercare segni di distacco, bolle o sbiadimento.