Leoni, giraffe e zebre imbiancati dalla neve: il video del "safari bianco" in Sudafrica

Quando si va in Africa e si organizza un safari, oltre alle meraviglie del luogo e alle specie animali che si possono incontrare durante il percorso la mente va automaticamente a paesaggi spesso brulli, secchi e polverosi battuti dal sole e con una temperatura da maniche e pantaloncini corti. Un'eccezione quasi unica arriva dal Sudafrica dove alcuni turisti hanno condiviso video e immagini suggestivi di un safari sotto la neve che ha imbiancato leoni, zebre, giraffe e tante altre specie nell'area del Western Cape.

Il video virale

Anche se in questo momento nell'emisfero australe sta iniziando la primavera, il Sudafrica ha vissuto un'ondata di freddo tardiva che ha provocato il suggestivo fenomeno. " Momenti incredibilmente rari in cui è caduta la neve durante un safari in Sud Africa. A causa degli inverni caldi e secchi, le probabilità che nevichi sono quasi pari a zero, ma queste zebre, leoni e persino una giraffa si godono il clima gelido", scrivono alcuni media locali con le immagini che su X stanno facendo il giro della Rete.

L'emozione dei turisti

I turisti che qualche giorno fa si trovavano a Western Cape sono rimasti colti di sorpresa e oltre a riprendere gli animali hanno documentato per bene la nevicata a fiocchi grandi che imbiancava tutto. Pur sorpresi, leoni, zebre e giraffe sembravano comunque a loro agio in un paesaggio certamente molto diverso dal solito. " Hai mai visto i leoni nella neve? Questo è successo all'Aquila Private Game Reserve nel Western Cape", si legge sui social. In un altro video è stata immortalata anche una famigliola di rinoceronti che sembravano spaesati con tutto quel bianco davanti ai loro occhi: un gruppo di zebre, invece, non è sembrato risentire più di tanto della novità.

"Un evento raro"

I media locali hanno documentato l'ondata di maltempo che ha coinvolto soprattutto l'area occidentale con numerosi paesaggi ricoperti da una coltre di neve di alcuni centimetri tra cui l'Aquila Private Game Reserve, con sede a Touws River. Stesso discorso anche per la fauna selvatica residente nella riserva del fiume Touws che per la prima volta ha fatto conoscenza con i fiocchi bianchi.

Secondo un articolo pubblicato dalla Riserva, il team di guardie forestali, specialisti della conservazione, unità anti-bracconaggio e veterinari della fauna selvatica tengono costantemente sotto stretta sorveglianza gli animali per garantire che le condizioni meteorologiche avverse non arrechino danni alla fauna selvatica. " Sebbene la neve sia un evento raro nel Capo Occidentale, temperature fredde e condizioni ghiacciate sono all'ordine del giorno nel clima invernale del Sudafrica ", ha scritto la Riserva.

La nevicata durante un safari in Africa è sicuramente un'occasione rara, osservata solo da pochi fortunati".

In ogni caso, la neve è durata per circa 24 ore smettendo di cadere al tramonto del sole con la fauna selvatica che, alla fine, non ne ha risentito più di tanto. "