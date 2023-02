"Suicidio": è giallo sulla morte dell'ex collaboratore di Bill Clinton

"Suicidio". È questa la conclusione delle indagini della polizia dell'Arkansas rispetto alla misteriosa morte di Mark Middleton, 59 anni, ex collaboratore di Bill Clinton alla Casa Bianca negli anni'90. Middleton è stato trovato morto a Heifer Ranch a Perryville, in Arkansas, il 2 maggio 2022. Storico consigliere dell’ex presidente Bill Clinton, contribuì a "cementare" l'amicizia e il legame dell'ex presidente dem con il finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein. Ci sono però molte cose che non tornano nelle conclusioni della polizia. Come riferisce il New York Post, quasi un anno dopo la morte di Middleton, un rapporto della polizia spiega che l'uomo d'affari di Little Rock è stato trovato con una ferita da arma da fuoco al petto e una corda che gli legava il collo a un albero.

Manca l'arma del presunto suicidio

Il problema di questo apparente suicidio e della ricostruzione della polizia è che manca l'arma da fuoco con cui Middleton si sarebbe sparato. Per stessa ammissione del vice sceriffo Jeremy Lawson, gli agenti di polizia hanno trovato una custodia per armi e tre scatole di proiettili nel Suv Bmw di Middleton, ma non l'arma, tingendo così di "giallo" la vicenda e lasciando spazio a molti dubbi. Ma chi era l'ex collaboratore di Clinton? Middleton lasciò la Casa Bianca nel 1995. L'anno successivo, secondo quanto riferito dal Los Angeles Times, un'indagine determinò che aveva abusato dei suoi contatti nel tentativo di diventare " un affarista internazionale ".

Nei mesi successivi alla sua morte, svariate teorie complottiste hanno cercato di legare Middleton al "Clinton Body Count", o alla teoria cara alla destra americana secondo cui Bill e Hillary Clinton sarebbero dietro alla morte dei loro ex collaboratori. L'allora presidente Donald Trump ha ritwittato un post in cui accusava i Clinton di aver orchestrato la morte di Epstein per mascherare i loro rapporti con il finanziere.

Chi era l'ex collaboratore di Bill Clinton

Secondo il Daily Mail, Middleton avrebbe accolto il pedofilo Jeffrey Epstein alla Casa Bianca in almeno sette occasioni, secondo i registri ufficiali. Il tabloid britannico ha pubblicato una foto che ritrae proprio Bill Clinton con Epstein, Ghislaine Maxwell e Middleton nel 1993 nella residenza presidenziale. La morte dell’ex consigliere di Clinton è stata annunciata in un post su Facebook – poi cancellato – e pubblicato dall’azienda di famiglia che produce condizionatori, la Middleton Heat & Air.

“ La famiglia Middleton è rattristata nel condividere che Mark Middleton è morto questo fine settimana. La famiglia Middleton ha perso un leader stimolante e devoto, oltre a un figlio, un fratello, un marito e un padre. Mark lascia un’azienda che ha contribuito a costruire da zero insieme alla sua famiglia ed è stato orgoglioso di dirigere negli ultimi 25 anni ” si leggeva nel post, poi rimosso.

Middleton è stato anche socio amministratore della MidCorp Capital, una società di investimento, e ha lavorato per una manciata di fondazioni senza scopo di lucro vicine ai democratici. Mark Middleton avrebbe incontrato il pedofilo-magnate in diverse occasioni. Dopo una visita di Epstein alla Casa Bianca nel maggio 1994, quest’ultimo volò da Washington a Palm Beach, in Florida, con Middleton a bordo. Il giorno seguente la coppia si spostò da Palm Beach alle Bahamas.