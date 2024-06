Sull'orlo del fallimento, cosa rischiano Harry e Meghan

Ascolta ora 00:00 00:00

Harry e Meghan rischiano di subire un vero e proprio tracollo finanziario. A raccontare perché i due coniugi si trovano sull'orlo del fallimento è Tom Quinn, esperto delle vicende relative alla Royal Family.

La coppia, come spiegato da Quinn al Mirror, potrebbe subire ben presto il pesante contraccolpo "da cui sarebbe impossibile riprendersi" della perdita di un contratto del valore di oltre 100 milioni di sterline siglato con una piattaforma di streaming nel 2020. E questo per il fatto che, diversamente da quanto concordato al momento della stipulazione dell'accordo con Netflix, i duchi di Sussex non hanno fornito soddisfacenti contenuti relativi alla loro vita privata.

Una situazione che ricorda molto da vicino, spiega l'esperto al tabloid inglese, ciò che è accaduto lo scorso anno: nel 2023, infatti, Harry e Meghan avevano visto decadere l'accordo sancito con Spotify per non aver curato il podcast a cui avrebbero dovuto provvedere con contenuti propri.

Il contratto con Netflix risale al 2020, anno in cui i duchi si trovavano al centro di una vera e propria bufera mediatica a causa dello scandalo ribattezzato "Megxit", con la loro decisione ufficiale di uscire dai meccanismi della Royal Family. "Intendiamo fare un passo indietro come membri 'senior' della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina" , scrissero i due sui social network.

Una situazione così scottante attirò l'attenzione della celebre piattaforma di streaming, particolarmente interessata a ottenere contenuti dalla coppia più chiacchierata del momento. Dopo il trasferimento a Montecito in California, Harry e Meghan firmarono un contratto quinquennale del valore complessivo di 100 milioni di sterline. I risultati, tuttavia, sono stati ben al di sotto delle aspettative di Netflix: scarsi contenuti e progetti poco interessanti. A parte la docu-serie "Harry & Meghan", 2021, e il documentario sugli Invictus Games tanto voluto dal principe, la coppia non ha lavorato su progetti accattivanti. Ecco perché, a un passo dalla scadenza del contratto, allo stato attuale delle cose è quasi certo che l'accordo non venga rinnovato. "Netflix si aspettava molto di più da loro" , spiega Quinn.

Le perdite sarebbero enormi, e si tratterebbe di un ulteriore smacco dopo quello subito da Spotify. "È sempre stato il sogno di Meghan costruire un'impresa commerciale di grande successo ed è ancora convinta, anche dopo la debacle di Spotify, di avere la spinta e il talento per farlo" , prosegue l'esperto della Royal Family. "La perdita del contratto con Netflix sarebbe un duro colpo da cui sarebbe quasi impossibile riprendersi" , considera ancora. "L'ultima cosa che Meghan vuole è l'umiliazione di cercare di stabilire un accordo con un'azienda molto più piccola ma, per come stanno andando le cose, anche questa opzione potrebbe non essere più una possibilità" , conclude Quinn.

La replica è stata affidata ai collaboratori dei duchi, contattati dal Mirror.

Secondo quanto da loro dichiarato, la coppia sarebbe già da tempo al lavoro per creare nuovi contenuti: Meghan si occuperebbe di cucina e lifestyle, mentre Harry vorrebbe parlare di un'altra delle sue più grandi passioni, ovvero il polo.