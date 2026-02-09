Super Bowl, chi è Bad Bunny, il protagonista dello show pro-immigrazione

Il suo spettacolo al Super Bowl ha mandato su tutte le furie Donald Trump, e anche moltissimi americani che questa notte hanno assistito all'Halftime Show del Super Bowl; stiamo parlando di Bad Bunny, il 31enne portoricano ormai considerato un'icona della musica latina a livello globale.

Nato il 10 marzo 1994 ad Almirante Sur (Vega Baja), Benito Antonio Martínez Ocasio – questo il suo vero nome - è noto per il suo impegno sociale e politico. E politico è stato anche il suo show al Super Bowl, perché gli intenti dell'esibizione sono stati chiari sin da subito: celebrare la cultura ispano-americana. E il resto? Dimenticato.

Oggi tutti parlano di lui. Rapper, cantautore e produttore discografico, Bad Bunny è un'icona del reggaeton e della trap latina, anche se nei suoi brani si intuiscono influenze pop, hip-hop, R&B e bachata.

Prima di diventare famoso lavorava come cassiere in un supermercato a Porto Rico, poi ha iniziato a pubblicare alcune sue canzoni su SoundCloud – era il 2013 – e nel 2015 ha ottenuto un grandissimo successo con il singolo "Soy Peor". Oltre a cantare, il 31enne è anche attore, e lo si è visto in alcune manifestazioni di wrestling professionistico nella WWE.

È stato l'artista più ascoltato al mondo su Spotify per tre anni consecutivi – dal 2020 al 2022 – e poi anche nel 2025. Particolarmente apprezzati sono stati i suoi album "YHLQMDLG" e "Un Verano Sin Ti". Ha vinto il premio Album of the Year ai Grammy del 2026 con il brano "Debí Tirar Más Fotos". Nel corso della cerimonia dei Grammy, l'artista ha lanciato un forte messaggio in favore della comunità latina, attaccando duramente gli agenti dell'ICE.

Secondo la stampa statunitense, il 31enne si divide fra Porto Rico e la California (Los Angeles), che è la sede principale in cui lavora.

È stato sentimentalmente legato a Carliz De La Cruz Hernández dal 2011 al 2017, poi con con Gabriela Berlingeri.

Si è quindi parlato di una relazione con Kendall Jenner: i due sono stati insieme dal 2023 fino al settembre del 2024. Al momento l'artista è single.

Pare che il patrimonio di Bad Bunny si aggiri intorno ai 100 milioni di dollari. Una cifra che, stando a certe fonti, sarebbe in rapida crescita.