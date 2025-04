Super grattacieli, auto e videogame: cosa c'è dietro l'ultima mossa di Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

Siamo abituati a vederlo osservare test missilistici o esercitazioni militari, camminare all'interno di fabbriche o parlare di fronte a funzionari impettiti. Questa volta Kim Jong Un si è fatto fotografare mentre monitorava da vicino un progetto residenziale ultra moderno nel cuore di Pyongyang, capitale della Corea del Nord. La Korean Central News Agency, l'agenzia stampa ufficiale del Paese, ha scritto che il leader nordcoreano ha guidato un'ispezione nel distretto di Hwaseong, dove dovrebbero presto sorgere vari servizi moderni, tra cui " strutture di servizi commerciali e di ristorazione ", nonché " strutture di servizi tecnici e di intrattenimento ". Kim, in compagnia della figlia Kim Ju Ae, ha passeggiato in mezzo a due nuovissimi grattacieli collegati da un ponte sospeso e ha visitato, sempre all'interno di quest'area residenziale, un centro di gioco per computer.

Il messaggio di Kim

" Si tratta di un importante passo avanti nel potenziamento delle funzioni e dell'aspetto della capitale, nonché nel miglioramento della comodità dei servizi per le persone ", ha dichiarato Kim ripreso dai media statali. Il leader nordcoreano ha quindi osservato che il distretto di Hwaseong diventerà il fulcro dei servizi di Pyongyang. In altre immagini si vede Kim osservare un inedito " centro di intrattenimento informatico " da 300 posti. " Dato che si tratta di una struttura che apre per la prima volta nel nostro Paese, è necessario prestare particolare attenzione al sistema operativo, all'ordine e alla preparazione del servizio ", ha aggiunto.

Tutto questo, al netto del messaggio interno volto a trasmettere un'iniezione di modernità e sviluppo alla popolazione nordcoreana, rappresenta un chiaro avvertimento per il mondo intero: Pyongyang, e con lei la Corea del Nord e il suo arsenale militare, in qualche modo continua a crescere nonostante le sanzioni a pioggia da parte degli Stati Uniti e dei loro partner internazionali. Non solo grattacieli e palazzi moderni: Kim ha anche lasciato intendere che nella capitale del Paese ci sarà presto un aumento dell'uso delle auto private. In base a quanto emerso, inoltre, le ruggenti torri (ciascuna delle quali comprenderebbe 10.000 abitazioni) dovrebbero essere ufficialmente inaugurate nelle prossime settimane, dopo la conclusione dei lavori prevista a metà aprile.

Cosa succede in Corea del Nord

Il distretto di Hwasong di Pyongyang, insieme a Songhwa, è stato recentemente sviluppato nell'ambito di un piano quinquennale presentato da Kim nel 2021, con l'obiettivo di costruire 10.000 unità abitative ogni anno nella capitale. La prima serie di 10.000 appartamenti è stata completata a Songhwa l'anno successivo, insieme ad altre 20.000 unità nelle sezioni a primo e secondo stadio di Hwasong tra il 2023 e il 2024. Il terzo stadio del progetto è attualmente in fase di ultimazione, e Kim ha dichiarato che il quarto e ultimo step del piano risolverà definitivamente i problemi abitativi nella capitale.

Il progetto, insieme a un altro grande piano di costruzione per lo sviluppo delle aree rurali, noto come "Politica di sviluppo regionale 20X10", è uno dei progetti più importanti intrapresi per volontà del leader nordcoreano al fine di migliorare il tenore di vita della popolazione, secondo quanto riferito dalla

con forti caratteri simbolici e specifici"

Kcna. Il terzo stadio del distretto di Hwasong include reti di servizi moderni come strutture commerciali, di ristorazione pubblica, tecniche e ricreative, progettate "