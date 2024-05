"Non mi prendere la mano". Cosa è successo tra Harry e Meghan

Di ritorno dal loro viaggio in Nigeria, tra Harry e Meghan è apparsa evidente una certa tensione, che pare proprio non essere sfuggita neppure allo sguardo attento dei fotografi che li seguono un po' ovunque.

Per il minore dei figli di Re Carlo d'Inghilterra si tratta di un periodo difficile, iniziato con la deludente trasferta londinese durante la quale avrebbe dovuto incontrare il padre: un progetto naufragato ufficialmente per motivi di organizzazione, ma dietro al quale ci sarebbe ben altro.

Harry ha quindi immediatamente voltato pagina volando in Nigeria, insieme alla consorte, in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. I duchi del Sussex, su invito del generale Christopher Musa, capo di Stato maggiore della difesa nigeriano, sono stati accolti quasi come se si trattasse di una visita ufficiale, con canti, cerimonie e abiti tradizionali, trascorrendo dei giorni piacevoli tra impegni nelle città di Abuja e Lagos. Durante questo periodo, come da lei stessa sottolineato con grande enfasi, Meghan è stata felice ed orgogliosa di riscoprire le proprie origini e tradizioni.

Nonostante l'apparente calma, tuttavia, l'idillio tra i due sarebbe finito durante il volo di ritorno a casa, durato all'incirca diciotto ore: proprio in volo, infatti, avrebbe avuto luogo un'accesa discussione tra i coniugi, con evidenti strascichi anche nelle ore successive all'arrivo a Los Angeles.

I segnali più evidenti, stando almeno a quanto fatto trapelare dai principali tabloid americani, ci sarebbero stati in particolar modo subito dopo l'atterraggio: una volta usciti dall'aeroporto, infatti Harry e Megan hanno camminato ben distanti l'uno dall'altra, con un'evidente espressione contrita in volto, soprattutto da parte di quest'ultima.

Riportando le parole riferite da alcune persone vicine alla coppia, il Daily Mail ha rivelato una frase che non lascia spazio a dubbi circa l'esistenza di frizioni tra i due: "Don't hold my hand" , avrebbe sbottato Meghan verso il marito che cercava di avvicinarsi a lei. "Non prendermi per mano" , quindi, sarebbe il frutto della reazione della duchessa al litigio avvenuto a bordo poco prima dell'atterraggio, anche se si ignorano le motivazioni alla base delle tensioni.

Di certo c'è solo che dopo quella frase Harry e Meghan, al contrario di come fanno solitamente, hanno camminato senza cercare un contatto, un elemento che non è di certo sfuggito ai fan della coppia.