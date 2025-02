Terremoto, in Croazia: due forti scosse in Dalmazia

Ascolta ora 00:00 00:00

Erano passate da poco le 18,40 quando due scosse di terremoto, una di magnitudo 5.1 e un'altra di magnitudo 5.2, sono state registrate in Croazia lungo la costa. Nel darne notizia, i media locali riferiscono che l'epicentro del sisma è stato localizzato nell'entroterra della Dalmazia nei pressi della cittadina di Gospic. La scossa è stata avvertita in tutta la Dalmazia e in parti dell'Istria. Poco dopo, intorno alle 18,52 è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 3. Al momento, le testimonianze raccolte dai media locali parlano di muri che tremano, mobili che si spostano, ma non si registrano criticità, danni, o persone rimaste ferite.

Trema anche l'Italia

Il tam tam sui social ha portato a conoscenza che le scosse sono state avvertite anche in diverse località della costa adriatica nel nostro Paese.

La scossa rilevata dai sismografi a una distanza dall'epicentro in linea d'aria di 258 km a sudest di Caorle (Venezia) è stata percepita anche in altri 28 comuni del litorale veneto ma anche in questo caso non sono stati segnalatia persone o cose.