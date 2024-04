Terremoto a New York, scossa di magnitudo 4.8. Sospesi i lavori all'Onu

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha fatto tremare i grattacieli e gli edifici di New York City, provocando paura nella Grande Mela e non solo, dato che le scosse sono state avvertite lungo tutta la costa orientale degli Stati Uniti d'America. L'episodio si è verificato quest'oggi, venerdì 5 aprile, intorno alle ore 10.23 locali, corrispondenti quindi alle 16.23 italiane.

Lo United States Geological Survey (Usgs) ha riferito che l'epicentro del sisma è stato individuato a Lebanon, nello stato del New Jersey, a circa 50 miglia a ovest di Manhattan. Stando a quanto riferito da milioni di utenti sui social network, le scosse sono comunque state percepite un po' ovunque lungo la East Coast, da Filadelfia fino a Boston.

La prima conseguenza, per questioni di sicurezza, è stata quella di interrompere dove possibile partenze e decolli dai principali aeroporti della costa orientale, nell'attesa di comprendere se ci sarebbero state conseguenze gravi o ulteriori terremoti. Per il momento il dipartimento di polizia di New York ha dichiarato di non avere ricevuto segnalazioni di danni o problemi a persone o cose, ma le sirene hanno comunque risuonato per le vie di tutta la città.

Il Centro Sismologico Euromediterraneo aveva inizialmente diramato un'allerta per sisma di magnitudo 5.5, successivamente ridotta, dopo la valutazione dell'Usgs a 4.8. Sono state segnalate scosse nel sud della Virginia settentrionale e nel nord del New Hampshire, riferisce l'Emsc, il quale afferma che non esiste alcun rischio tsunami associato a questo terremoto.

" Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito la zona ovest di Manhattan ed è stato avvertito in tutta New York ", scrive su X il governatore dello stato Kathy Hochul. " Il mio team sta valutando gli impatti e gli eventuali danni che potrebbero essersi verificati e aggiorneremo il pubblico durante la giornata ", conclude. Il sisma è stato avvertito anche a Baltimora, Filadelfia, Connecticut e in altre zone della East Coast.

I vigili del fuoco di New York hanno fatto sapere che, almeno per il momento, non sono stati segnalati danni danni. " Sebbene non ci siano segnalazioni di danni importanti al momento, stiamo ancora valutando l'impatto ", ha dichiarato Fabien Levy, portavoce del sindaco di New York Eric Adams. Il primo cittadino è stato informato della situazione e sta seguendo gli sviluppi.

Suo social si respira tanta agitazione. E alcuni parlano dell'evento dello scorso 3 aprile, quando un fulmine ha colpito la fiaccola della Statua della Libertà a New York, come di un segno premonitore.

Sospesi i lavori all'Onu

Il terremoto ha di fatto costretto a uno stop anche i funzionari dell'Onu. A causa del sisma, infatti, è partita l'allerta del servizio elettronico presente nell'area di New York e i cellulari di diplomatici presenti nel palazzo del Consiglio di sicurezza hanno cominciato a suonare.

Dopo alcuni momenti di panico e la sospensione dell'attività, i lavori all'Onu sono ripresi.

Biden al corrente

"Il presidente è stato informato sul sisma che ha avuto come epicentro il New Jersey, ed è tuttora in contatto con il suo team, che sta monitorando il potenziale impatto" , spiega in un comunicato ufficiale la Casa Bianca, che resta "in contatto le autorità federali, statali e locali".