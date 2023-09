Marocco, terremoto di magnitudo 6.8: almeno 300 vittime

Gravissima scossa di terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter in Marocco, con epicentro a 70 chilometri a sudovest di Marrakech, ad una profondità di 18.5 chilometri. Le scosse sono state sentite principalmente dalla popolazione di Marrakesh, Agadir, Rabat e Casablanca ma è stato percepito anche in Spagna e Portogallo. Il bilancio delle vittime è ancora parziale ma finora se ne contano almeno 300. A essere colpita è stata soprattutto la provincia di Al-Haouz, dove si conta il numero maggiore di vittime e dove, come riportano i media, un'intera famiglia è rimasta intrappolata tra le macerie dopo che la loro casa è crollata. Non si hanno per ora notizie di italiani coinvolti, nonostante siano numerosi i turisti europei in vacanza nel Paese nordafricano.

" Verso le 23, abbiamo sentito una scossa molto violenta, ho capito che era un terremoto. Ho visto edifici muoversi e sono uscito. La gente era sotto choc e nel panico. I bambini piangevano, i genitori erano sconvolti ", ha detto al telefono all'AFP Abdelhak El Amrani, 33 anni, residente a Marrakech. " La corrente è andata via per 10 minuti, anche la rete (telefonica), ma è stata ripristinata. Tutti hanno deciso di restare all'aperto ", ha aggiunto. Si registra anche il crollo di una parte del minareto nella piazza Jemaa el-Fna, cuore pulsante di Marrakech. Qui, due persone sono rimaste ferite. L'ultimo terremoto che ha scosso il Marocco risale al 2004 e colpì la provincia di Al Hoceima, 400 km a nord-est di Rabat, uccidendo 628 persone e provocando ingenti danni materiali.