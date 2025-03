Terremoto in Myanmar, si aggrava il bilancio: 1000 morti. E si cercano ancora i dispersi

Ascolta ora 00:00 00:00

Com'era prevedibile, il bilancio del terribile terremoto in Myanmar è devastante. I morti attualmente accertati sono oltre mille e il rischio che possano salire ulteriormente è alto, dal momento che le prime squadre di soccorso esterne al Paese, quelli cinesi, sono riuscite ad arrivare nell'area colpita solo poche ore fa. La giunta militare del Paese asiatico ha fatto anche sapere che ci sono oltre 2000 persone che sono rimaste ferite e i centri di emergenza dello Stato, quelli ancora in piedi, sono al collasso. La scossa di magnitudo 7.7 è stata devastante, ha raso al suolo interi villaggi e distrutto la Capitale Naypyidaw. L'istituto geosismico statunitense, Usgs, ha rilevato che si sono susseguite almeno dieci-undici scosse minori di terremoto, con magnitudo fra 4.1 e 4.5.

" Si stanno ancora raccogliendo cifre dettagliate ", è stato dichiarato dalle autorità del Myanmar, Paese alle prese con una guerra civile prolungata e sanguinosa, con una massiccia crisi umanitaria, aggravata proprio dalle condizioni delle reti di collegamento post-sisma. L'epicentro del sisma avvenuto in Myanmar ieri è stato non lontano da Mandalay ma uno degli elementi più impressionanti di questo sisma è che le scosse si sono propagate con violenza fino in Thailandia, dove sono crollati palazzi. " È come se ci fosse un terremoto a Palermo e venissero giù gli edifici a Monaco di Baviera ", ha spiegato Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in un'intervista al quotidiano Repubblica. Questo può essere spiegato con il fenomeno della "amplificazione locale", determinato d particolari formazioni del suolo: " Bangkok è costruita su giacimenti alluvionali in prossimità della riva del mare. Un contesto geologico che può aver amplificato una scossa arrivata da così lontano ".

Le autorità cittadine di Bangkok hanno affermato che finora sono state trovate 6 persone morte, 26 ferite e 50 ancora disperse, la maggior parte in un cantiere vicino al famoso mercato di Chatuchak della Capitale, dove è crollato il palazzo di 30 piani in costruzione. Un'analisi dell'Usgs ha stimato che il costo finanziario del disastro potrebbe raggiungere decine di miliardi di dollari e potrebbe addirittura superare il Pil del Myanmar.

Oltre 90 persone sono disperse in un unico palazzo di Mandalay: i soccorritori sono alla ricerca di superstiti tra ciò che resta dello, costruzione di 12 piani che non ha resistito alla scossa.

Articolo in aggiornamento