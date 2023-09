"Non posso più lavorare": Rubiales lascia dopo il "bacio rubato"

Terremoto nella Federcalcio spagnola dopo la polemica che si è sollevata nel corso degli ultimi mondiali di calcio. Il presidente Luis Rubiales, travolto dalle critiche e sospeso dalla Fifa per 90 giorni per il "bacio rubato" alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione per il titolo, ha annunciato nel corso di un'intervista con Piers Morgan l'intenzione di presentare le dimissioni e di non tornare alla guida della Rfef una volta conclusa la squalifica.

" Dimissioni? Sì, devo darle perchè non posso continuare il mio lavoro. Prendo questa decisione dopo essermi assicurato che il mio addio contribuirà alla stabilità che permetterà al nostro Paese di guadagnarsi l'organizzazione del Mondiale del 2030 ", ha detto Rubiales. L'ormai ex presidente ha poi proseguito: " Ho già trasmesso la mia rinuncia all'incarico. Dopo la sospensione decisa dalla Fifa e tutti i procedimenti aperti contro la mia persona, è evidente che non posso tornare ". Oltre all'intervista, Rubiales ha scritto un post sui social in cui spiega che " difenderò il mio onore. Difenderò la mia innocenza. Ho fede nel futuro. Ho fede nella verità ".