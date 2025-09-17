Terremoto nella Royal Family: fra Carlo e Camilla è finita? Le rivelazioni choc

Una recente voce sulla Famiglia Reale Inglese sta preoccupando non poco i fan dei Royals; stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il matrimonio fra Carlo III e Camilla sarebbe finito. Una notizia a cui si fa fatica a credere, se si pensa a quanto questa unione sia stata fortemente voluta da entrambi. Carlo e Camilla hanno affrontato di tutto pur di stare insieme, anche il biasimo e le malelingue. La loro relazione può davvero concludersi? Stando ad alcuni, sarebbe ormai un dato di fatto.

Da giorni nel Regno Unito aleggia la parola "divorzio". Chiaramente si tratta di un'informazione da prendere con le dovute cautele, perché al momento non c'è assolutamente nulla di ufficiale. Bisogna però ammettere che le voci si stanno facendo mano a mano sempre più insistenti, segno che un fondo di verità, forse, potrebbe esserci. Magari la coppia reale si trova in un periodo di crisi. Ad avvalorare la tesi della separazione, il fatto che lo scorso weekend la Regina Camilla sia stata vista da sola in Grecia. Di Carlo III nemmeno l'ombra. Un po' poco per far gridare al divorzio, ma per molti si tratta di un segnale molto chiaro.

"Re Carlo e la Regina Camilla sono divorziati in tutto tranne che nel nome" , ha riferito RadarOnline.com, citando delle presunte fonti. Stando a questi informatori, i due vivrebbero già come una coppia separata, mostrandosi uniti solo in pubblico. Camilla starebbe trascorrendo sempre più tempo nella propria abitazione nel Wiltshire, a Ray Mill, preferendola alla residenza reale. Carlo III, al contempo, si starebbe sempre più spesso ritirando nelle dimore di Highgrove e Clarence House. Insomma, il matrimonio sarebbe mantenuto solo per salvare le apparenze. " Restano impegnati a modo loro, ma non è il tipo di matrimonio che la maggior parte delle persone riconoscerebbe. Carlo è assorbito dai suoi problemi di salute e dalle sue responsabilità, mentre Camilla dà priorità al suo tempo al Ray Mill. A questo punto, è la Corona che li lega, non la relazione in sé".

Sarà vero? Camilla è stata effettivamente sorpresa spesso nella sua casa a Ray Mill, la tenuta da lei acquistata dopo il

divorzio da Andrew Parker Bowles. Un conoscente della Regina ha rivelato che quell'abitazione, per lei, è un simbolo di indipendenza. Un porto sicuro che non ha mai voluto abbandondare, neppure dopo il matrimonio con Carlo.