Terremoto in Turchia: salvo bimbo di 7 mesi dopo 140 ore sotto le macerie

In Turchia e Siria si continua a scavare nel disperato tentativo di salvare vite umane o recuperare i corpi delle vittime del terremoto a cui dare degna sepoltura. Ha riempito il cuore la notizia del salvataggio di un bimbo di soli 7 mesi, estratto dalle macerie nel sud-est della Turchia.

Gli ultimi salvataggi

A darne comunicazione è stata l'emittente statale Trt. Il piccolo si trovava fra i resti di un edificio crollato nella provincia di Hatay. I soccorritori stavano perlustrando la zona quando hanno sentito il suo pianto, entrando immediatamente in azione. Il bambino è stato tratto in salvo dopo ben 140 ore. Non è stata l'unica lieta notizia. Nella stessa provincia ad essere recuperato ancora vivo è stato un uomo di 35 anni, rimasto sotto le macerie per ben 149 ore. Salvato anche un altro bambino di pochi anni, e una donna di 64 anni, la signora Muzeyyen Ofkeli.

Il drammatico bilancio

Supererebbe quota 29mila il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la regione. Per la precisione, le autorità locali parlano di 29.117 morti. In Turchia sono 24.617 le persone che hanno perso la vita, mentre più di 4.500 persone sono morte in Siria.

Numeri che sconvolgono, ma che potrebbero essere addirittura più alti. Secondo il responsabile Onu Martin Griffiths si potrebbe arrivare anche a 50mila vittime. L'autorità turca per i disastri Afad ha informato la popolazione che 80.278 persone hanno riportato delle ferite, più o meno gravi. 5.276, invece, i feriti dichiarati dalla Siria.

Cosa sappiamo degli italiani coinvolti

Sette, stando a quanto dichiarato sino ad ora, gli italiani rimasti coinvolti nel terribile terremoto. Una famiglia italiana di origine siriana è stata rinvenuta ad Antiochia, ma nessuno, purtroppo, è stato trovato vivo. A perdere la vita tre adulti e tre minori. Residente a Busto Arsizio, nel Varesotto, parte della famiglia Hasan aveva fatto ritorno nel Paese d'origine per festeggiare una nascita.

A morire sono state la madre Shuoa Ibrahim Hasan, la figlia di 17 anni che l'aveva accompagnata nel viaggio, e la figlia maggiore, che si trovava in Turchia e aveva appena partorito. Sono morti anche il marito di quest'ultima, la bimba appena nata e un altro bambino. Restano invece poche possibilità di trovare vivo il 60enne Angelo Zen, disperso nel terremoto in Turchia. L'uomo non è ancora stato individuato. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che una task force composta da carabinieri e agenti esperti nella ricerca dei dispersi è stata inviata a Kahramanmara nella speranza di ritrovare l'imprenditore veneto.