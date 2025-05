Elezioni a Trento e Bolzano, avanti il centrosinistra. Ma il ballottaggio non è escluso

Ascolta ora 00:00 00:00

Trento e Bolzano aprono la lunga tornata elettorale italiana delle elezioni amministrative primaverili, che nel resto del Paese si terrà invece il 25 e 26 con i ballottaggi previsti l'8 e 9 giugno. Tra i 265 comuni andati al voto nel Trentino Alto Adige ci sono infatti anche i capoluoghi delle due province autonome, dove l'affluenza definitiva è calata di circa dieci punti percentuali (51%) rispetto a cinque anni fa. Stando ai primissimi risuntati giunti dalle urne, nella città tridentina il primo cittadino uscente Franco Ianeselli, sostenuto da una coalizione di centrosinistra - composta da Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Alleanza Verdi-Sinistra e una serie di liste civiche -, è in vantaggio con il 52% contro Ilaria Goio, appoggiata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia: 28%. Nettamente staccata Giulia Bortolotti (8%) rappresentante dell'alleanza che vede assieme Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e la lista elettorale "Onda – Lavoro, Ambiente, Società". Ulteriormente lontani Claudio Geat, della lista Generazione Trento, e Simonetta Gabrielli per Democrazia Sovrana e Popolare.

Situazione sostanzialmente analoga, sempre dal punto di vista provvisiorio, nel capoluogo altoatesino dove il sindaco uscente, Renzo Caramaschi (indipendente di centrosinistra) non si potuto ripresentare per avere raggiunto il limite dei mandati. Per la carica di suo successore l'attuale favorito è adesso quindi l'assessore comunale uscente alle Politiche sociali Juri Andriollo (53%) vicino al Pd. Claudio Corrarati (25%) per molti anni a capo della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna) altoatesino, rimane ancora aggrappato a una piccola possibilità di accedere al ballottaggio, previso eventualmente per il 18 maggio. Anche se a pesare è la concorrenza a destra del giovane Andrea Demarchi del Partito autonomista trentino tirolese (Patt) sostenuto da altre due civiche di area. Il Südtiroler Volkspartei (Svp), che aveva schierato il vicesindaco Stephan Konder come possibile ago della bilancia, ottiene il 10%.

M5s e Rifondazione restano al palo con Simonetta Lucchi, così come "Team K" con Matthias Cologna (sotto il 7%). L'assessore regionale Angelo Gennaccaro si era invece presentato a sua volta con la sua lista civica di centro.