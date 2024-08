Terrore in centro a Londra: accoltellate una bambina e una donna

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un attacco col coltello a Londra. Questa mattina, una bambina di 11 anni e una 34enne sono state colpite da un uomo nella centralissima Leicester Square, affollata di turisti. Non ci sono notizie sulle loro condizioni di salute, al momento è stato reso noto solamente che e due sono state ricoverate in ospedale. L'uomo è stato arrestato e si trova al momento nella centrale di polizia, sotto interrogatorio. Il primo intervento di soccorso è stato richiesto attorno alle 11.36 e la zona è stata immediatamente cinturata da un cordone di polizia. Dalla polizia di Westminster fanno sapere che " gli agenti sono sulla scena di un accoltellamento a Leicester Square. Un uomo è stato arrestato e si trova in custodia ". L'attacco si è svolto davanti al popolarissimo flagship store di Twg Tea.

" Ho sentito un urlo e sono appena uscito e ho visto un ragazzo che aveva un coltello ", ha dichiarato Anbdullah, dipendente del negozio, ai microfoni della BBC. " Nel momento in cui l'ho visto, sono saltato su quel ragazzo e gli ho afferrato la mano. L'ho atterrato e gli ho preso a calci il coltello ", ha proseguito il giovane che per primo è intrvenuto sulla scena. " È orribile ad essere onesti; non ho mai visto niente di simile prima.

Fare questo a un bambino è orribile", ha detto ancora. Davanti al negozio sono rimasti un berretto nero, che indossava l'aggressore, un accendino verde e fazzoletti insanguinati.

