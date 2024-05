Terrore in Germania: attacco con coltello alla manifestazione anti islam

Paura in Germania. Attorno alle 11:35 di venerdì 31 agosto, diverse persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello nella piazza del mercato di Mannheim, dove si stava svolgendo una manifestazione anti-islamici del movimento cittadino Pax Europa. Al momento non vi sono informazioni sull’entità e sulla gravità delle ferite.

La vittima principale dell’aggressione sarebbe l’attivista anti-islam Michael Stürzenberger, ma la polizia non ha ancora confermato. In un video diffuso in rete, si vede un uomo che spinge a terra una persona e inizia a pugnalarla. Alcuni dei presenti allo stand informativo di Pax Europa intervengono per cercare di fermarlo, ma senza riuscirci. Un poliziotto si unisce alla colluttazione e viene colpito alla schiena. Solo allora i suoi colleghi aprono il fuoco contro l’aggressore riuscendo a neutralizzarlo. Secondo le forze dell’ordine, non vi sarebbe al momento un pericolo per la popolazione. La piazza del mercato e le strade vicine sono state chiuse. Sul posto è giunto anche il sindaco di Mannehim Christian Specht.

Per quanto riguarda il bersaglio principale dell'aggressione, Michael Stürzenberger è un giornalista e attivista politico. Secondo il quotidiano Bild, in passato ha messo in guardia contro l'"islamizzazione della Germania" e ha già manifestato insieme ai funzionari della Npd, partito di estrema destra spesso definito come organizzazione neonazista. Nel 2022, l'Ufficio statale bavarese per la protezione della Costituzione lo ha segnalato nel suo rapporto annuale e lo ha relegato alla sfera dell'islamofobia.

Stürzenberger ha iniziato la sua battaglia contro la religione islamica dopo la morte di un suo amico in un attentato rivendicato dai terroristi. Negli anni, ha contestato la costruzione di una grande moschea araccogliendo decine di migliaia di firme e ha più volte paragonato il Corano aldi Adolf Hitler.