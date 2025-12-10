Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto

Immagini a dir poco scioccanti quelle che arrivano dagli Stati Uniti, dove un aereo in evidente difficoltà ha finito con l'atterrare sopra ad un'auto in corsa lungo Interstate 95. L'incidente, che avrebbe potuto causare una tragedia, non ha fortunatamente provocato conseguenze irreparabili. La persona che viaggiava sul veicolo, infatti, ha riportato solo lievi ferite.

Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato lunedì 8 dicembre, intorno alle 17.45 (ora locale), a Brevard (Florida), vicino all'area di Cocoa. Il pilota di un piccolo aereo Beechcraft 55, che aveva già comunicato di aver riscontrato dei problemi a bordo, è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza. A quanto pare l'atterraggio in autostrada non era evitabile, non in quelle circostanze così concitate e pericolose. Il velivolo ha infatti perso quota, finendo con l'abbassarsi sull'Interstate 95, appena a sud della State Road 520, dove, fra l'altro, era ora di punta e viaggiavano molti mezzi.

In un video registrato dall'auto che viaggiava dietro quella rimasta coinvolta, si vede con orrore l'aereo abbassarsi fino a impattare contro la vettura. Naturale aspettarsi il peggio. L'incidente è avvenuto all'altezza del miglio 201, nelle corsie in direzione sud. L'allarme è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco della Contea di Brevard.

A quanto pare il piccolo aereo, di proprietà della Tailwinds Flying, era decollato dall'aeroporto di Merritt Island. A bordo viaggiavano due persone: il pilota, un 27enne di Orlando, e il passeggero, un coetaneo di Temple Terrace. Nessuno dei due ha riportato ferite. L'auto andata distrutta, invece, era una Toyota Camry. A bordo del mezzo si trovava una donna di 57 anni, che ha fortunatamente riportato solo lievi ferite. Estratta dalla vettura, è stata trasportata al Viera Hospital. La signora è rimasta comprensibilmente sotto choc.

Della vicenda si stanno occupando

gli, oltre alle autorità federali e alla FAA. A quanto pare si tratta del secondo piccolo aereo in un mese costretto ad atterrare su una strada della contea di Brevard.