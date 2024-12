Texas, via la Bibbia dalle scuole: "Materiale sessualmente esplicito"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Bibbia ha “materiale sessualmente esplicito”. No, non si tratta di una boutade, ma di quanto stabilito nelle scuole del Texas dopo l’approvazione di una legge a dir poco draconiana. Riflettori accesi sul Canyon Independent School District, che ha fatto sparire il testo sacro dalla biblioteca poichè “non conforme” alla Legge 900, nota anche come Reader Act, che stabilisce standard volti a regolamentare i contenuti venduti o inclusi nelle biblioteche delle scuole pubbliche.

Entrando nel dettaglio del provvedimento, la legge vieta i libri che contengono almeno un episodio di contenuto "sessualmente esplicito" e richiede che gli studenti ricevano il consenso dei genitori per prendere in prestito libri considerati "sessualmente rilevanti". Da qui la decisione del sovrintendente del Canyon ISD, Darryl Flusche, di rimuovere “il testo completo della Bibbia” a causa dei riferimenti sessuali presenti al suo interno.

In un’email inviata ai genitori, il dirigente ha evidenziato che “30 titoli” contenenti “storie della Bibbia” o “parti della Bibbia” rimarranno disponibili nella biblioteca. Come riportato dal Daily Mail, ha inoltre aggiunto che il suo distretto ha "forti legami con le chiese locali che sono felici di donare una Bibbia su richiesta" a qualsiasi studente interessato a ottenere una copia del testo. Il divieto ha suscitato indignazione tra i genitori che, durante una riunione del consiglio scolastico, hanno definito la decisione "assurda" e hanno sostenuto che "la Bibbia ha un grande valore" e "dovrebbe essere tenuta in grande considerazione nel nostro sistema scolastico del Texas".

In seguito alla protesta dei genitori e all’intervento di alcuni politici, la Bibbia è tornata a fare parte delle

librerie scolastiche. Il rappresentante dello Stato dietro il Reader Act, Jared Patterson, avrebbe “fornito chiarimenti” rivalutando “le linee guida” della legge. Il testo sacro è salvo. Almeno per il momento.