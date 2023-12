"Ti chiami Andy o Mandie?". Trans fa causa per molestie ma perde in tribunale

Una vicenda quasi surreale quella ci arriva dalla contea inglese del Bedfordshire che ha per protagonista una donna trans. Mandie Monroe – professione operatrice comunale – ha fatto causa al Central Bedfordshire Council per molestie. Il motivo? Le è stato chiesto quale nome utilizzasse. “Ti chiami Andy o Mandie?” , la presunta discriminazione. Ma nessun lieto fine per la ricorrente: il tribunale le ha dato torto.

Ma andiamo per gradi. Come riportato dal Telegraph, non ci troviamo di fronte a un episodio di discriminazione, omofobia o altre possibili accuse cavalli di battaglia della comunità arcobaleno. La trans ha infatti creato una situazione a dir poco confusa dopo essere entrata a far parte del Central Bedfordshire Council nell’aprile del 2022 come responsabile dell’edilizia abitativa. A un tribunale del lavoro è stato detto che il suo nome sulla lista era Mandie, ma la firma nelle e-mail si riferiva ad Andy.

Durante il colloquio di lavoro, Mandie Monroe - conosciuta come Andy Mason prima della transizione - ha detto ai datori di lavoro di essere della “vecchia scuola” e di non badare minimamente ai pronomi, solitamente fondamentali per gli esponenti Lgbt. Insomma, quando le è stato chiesto se aveva delle preferenze, la risposta è stata un semplice e conciso “ no ”. Nonostante ciò, per evitare fraintendimenti, il manager le ha chiesto quale nome avrebbe preferito utilizzare per garantire che ci fosse “ coerenza ” per il personale comunale e gli ospiti.

Ma l’esperienza al Central Bedfordshire Council non è stata delle migliori per Mandie Monroe. Poche settimane dopo l’assunzione, la trans è stata licenziata per una disputa legata unicamente a questioni di lavoro. Evidentemente stizzita, ha dunque citato in giudizio il Central Bedfordshire Council, puntando il dito contro le molestie ricevute a proposito del nome preferito. Come anticipato, complice il buon senso, il tribunale del lavoro le ha dato torto: secondo il giudice Stephen Bedeau, il suo capo aveva semplicemente cercato di chiedere chiarimenti, nessuna discriminazione.