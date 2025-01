TikTok, Trump valuta la proroga di 90 giorni allo stop: "Deciderò lunedì"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono novità circa la delicata situazione di TikTok negli Stati Uniti d'America. Pochi giorni fa è arrivato lo stop della Corte Suprema degli Usa nei confronti della piattaforma cinese per via dei potenziali rischi per la sicurezza nazionale. Adesso però pare intravedersi uno spiraglio, e l'apertura arriva dal presidente eletto Donald Trump, che fra pochi giorni si insedierà alla Casa Bianca.

Stando alle ultime informazioni rilasciate, Trump sarebbe pronto a concedere a TikTok una proroga di 90 giorni. Il condizionale è d'obbligo, dato che la notizia non è ancora data per certa, ma tutto fa pensare che potrebbero esserci delle possibilità per il social cinese, ormai prossimo ad essere messo alla porta. A quanto pare il tycoon avrebbe anticipato questa sua decisione nel corso di un'intervista telefonica concessa a Kristen Welker, giornalista del canale di informazione Nbc News. Durante la chiacchierata, il presidente Usa ha rivelato di non aver ancora preso una decisione definitiva, ma di stare seriamente valutando la possibilità di concedere a TikTok questa possibilità. Sapremo sicuramente di più dopo il giuramento del presidente, in programma per la giornata di lunedì 20 gennaio.

Tutto fa quindi pensare che il blocco previsto per la giornata di domani, domenica 19 gennaio, non sarà attuato. Salterà dunque la scadenza fatidica nei confronti della piattaforma di proprietà della società cinese Bytedance.

Questa sorta di "tregua" di 90 giorni, se effettiva, fornirebbe più tempo alle parti in causa per raggiungere un accordo. " Penso che sarebbe, certamente, un'opzione che prenderemo in considerazione. La proroga di 90 giorni è qualcosa che molto probabilmente verrà fatta, perché è appropriata. Se decido di farlo, probabilmente lo annuncerò lunedì ", ha dichiarato Donald Trump.

Va ricordato che il presidente Usa ha piena facoltà di agire in questo modo, in quanto è previsto da una legge passata lo scorso anno.

Dal canto suo la Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso avanzato da TikTok, imponendo alla società detentrice di vendere il social per non incorrere nel ban.