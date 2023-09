Un toro al posto del passeggero. Ma la polizia Usa "grazia" il guidatore

Il 30 agosto scorso la polizia di Norfolk, in Nebraska (Usa), si è trovata di fronte ad una scena bizzarra: un toro Watussi seduto al posto del passeggero di una Ford Crown Victoria. Il proprietario del veicolo, Lee Meyer, ha percorso l’autostrada 275 per quasi 58 chilometri attirando non poche attenzioni.

"Gli agenti hanno ricevuto una telefonata riguardo ad una mucca in un’automobile", ha spiegato il capitano della polizia locale Chad Reiman a News Channel Nebraska. "Pensavano che fosse un vitello, qualcosa di piccolo che potesse effettivamente entrare nel veicolo". Tecnicamente, la Ford si è dimostrata abbastanza grande per ospitare il toro dalle lunghe corna: metà del parabrezza e del tettuccio sono stati rimossi e un cancello giallo, di norma usato per chiudere le recinzioni del bestiame, è stato montato al posto della portiera, per permettere al bovino di salire ed essere legato durante i viaggi. "Non abbiamo compreso a pieno la situazione finché non ce la siamo trovata davanti", ha commentato il capitano Reiman.

Il toro, chiamato Howdy Doody, è una sorta di celebrità locale. Ha partecipato a numerosi eventi nella zona e, come dichiarato da un cartello sulla fiancata della Ford, il suo ingresso alla Nebraska’s Big Rodeo Parade di Burwell è stato giudicato la migliore. In quell’occasione, però, Meyer lo ha trasportato con un rimorchio vero e proprio, quindi non si spiega perché abbia deciso di fare questo viaggio in automobile. Non è chiaro nemmeno il motivo di questa scampagnata, visto che Howdy Doody non era atteso a nessun evento.

"Lee adesso si crede una stella del cinema", ha affermato la moglie Rhonda, dopo che il video del fermo è diventato virale. La donna ha ammesso di considerare il bovino come un membro della famiglia, anche se non è sempre stata d’accordo con le spese del marito: "Con tutti i soldi che ha investito in questo dannato progetto, tra la macchina e il toro, mi sarei potuta comprare una cucina nuova".

L'inusuale vicenda si è chiusa con un richiamo da parte della polizia e Howdy Doody è tornato illeso a casa. "Gli agenti hanno optato per questa soluzione, anche se vi erano violazioni del codice della strada legate alle modifiche del veicolo", ha spiegato il capitano Reiman. "Francamente, non abbiamo mai avuto a che fare con qualcosa di simile prima d’ora".