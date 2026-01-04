Tragedia di Crans-Montana, sale a 24 il numero dei morti identificati

Dei quasi 50 morti nell'incendio del locale "Le Constellation" di Crans Montana, sono diventati adesso 24 i corpi a cui la polizia svizzera ha dato un nome e un cognome: oltre agli italiani identificati nelle ultime ore, tra i nuovi identificati si sono aggiunte quattro giovani ragazze svizzere di 18 anni, due di 15 anni e una di 14 anni; sei cittadini svizzeri di 31 anni, 20 anni, 18 anni, 17 anni e due di 16 anni; un cittadino rumeno di 18 anni; un francese di 39 anni e un cittadino turco di 18 anni.

9 gennaio lutto nazionale

Per l'immane tragedia che rimarrà per sempre scolpita nella memoria e nei cuori della Svizzera, dell'Italia e di numerosi altri Paesi per la perdita di giovani vite, la confederazione elvetica ha stabilito una giornata di lutto nazionale per la giornata di venerdì 9 gennaio in memoria delle vittime dell'incendio scoppiato all'interno del disco bar. Alle ore 14 è previsto un minuto di silenzio, le campane delle chiese suoneranno in tutta la Svizzera è una cerimonia ufficiale di commemorazione funebre si terrà nella località del Cantone delle Vallese. Domenica 4 gennaio, invece, sarà celebrata una messa dal vescovo di Sion Jean-Marie Lovey cui seguirà una marcia silenziosa nelle vie del paese.

Il messaggio del Papa

Il vescovo della città di Sion, Jean-Marie Lovey, nel corso della Messa celebrata domenica 4 gennaio a Crans-Montana in memoria della vittime del rogo di Capodanno ha letto un messaggio di Papa Leone XIV. " Si unisce al nostro dolore e desidera manifestare la sua compassione e sollecitudine alle famiglie delle vittime e sostenere il coraggio di coloro che soffrono ", ha affermato il vescovo.

Le parole di De Pascale

Fra le vittime italiane anche il giovane Giovanni Tamburi, 16 enne bolognese: per questo motivo il presidente della Regione Emilia-Romagna, Giovanni Tamburi, ha diramato una nota di cordoglio.

È una notizia che ci riempie di ulteriore e intenso dolore: quanto successo è davvero terribile. Ci stringiamo alla famiglia di Giovanni Tamburi e ai suoi cari, a cui, a nome dell'intera comunità regionale, inviami profondo cordoglio e solidarietà. Tutta l'Emilia-Romagna è con loro

".