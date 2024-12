La tragedia dell'Azerbaijan Airlines, quei 500 km da Baku a Grozny: cosa sappiamo

Ascolta ora 00:00 00:00

Terribile l'incidente aereo avvenuto in Kazakistan nella mattina di Natale: il volo della Azerbaijan Airlines, partito da Baku e diretto a Grozny (Russia), ha finito col precipitare vicino alla città di Aktau, dopo aver compiuto circa 500 chilometri. Il bilancio è orribile: 39 morti e 28 sopravvissuti, fra cui alcuni bambini.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, le autorità kazake ha già provveduto a istituire una commissione per fare luce su quanto accaduto. Stando alle informazioni filtrate sino ad ora, l'Embraer E190AR della compagnia Azerbaijan Airlines, con numero di volo J2-8243, era partito da Baku (Azerbaigian) intorno alle ore 9.30 locali e doveva dirigersi a Grozny, nella Russia sud-occidentale. A bordo c'erano 67 persone, tra cui 5 membri dell'equipaggio.

L'equipaggio della Azerbaijan Airlines aveva segnalato dei problemi subito dopo il decollo. Al Jazeera riferisce che a causa di una fitta nebbia, il pilota aveva chiesto di essere dirottato su un altro aeroporto. Grozny, infatti, sarebbe stata impraticabile proprio per via della scarsa visibilità. Potrebbe essere questa la pista da seguire, e che spiegherebbe ciò che è avvenuto in seguito. Un'altra teoria è che l'aereo sia stato vittima di un caso di bird strike, ossia di una collisione con qualche volatile.

Ciò che è certo è che dopo aver cambiato direzione verso la città russa di Makhachkala, molto più vicina e pratica di raggiungere, è arrivato il messaggio di recarsi ad Aktau, in Kazakistan, per l'atterraggio. L'equipaggio ha quindi seguito questa direttiva, attraversando il Mar Caspio. Lo scopo era quello di effettuare un atterraggio di emergenza, ma le cose sono andate diversamente.

Dopo aver sorvolato l'aereoporto di Aktau, il vettore dell'Azerbaijan Airlines si è schiantato al suolo, andando in parte distrutto, come si vede nelle terribili immagini che stanno circolando in rete. Secondo Reuters, ci sarebbe in giro un video in cui si vede il velivolo prendere fuoco prima di schiantarsi, e questo aprirebbe ad ulteriori ipotesi. Tutto, in ogni caso, è ancora da verificare. Bisogna attendere cosa dirà la commissione d'inchiesta.

La Commissione ha ricevuto istruzioni di recarsi immediatamente sul luogo dell'incidente, garantire un'indagine approfondita sulle cause e adottare misure per fornire assistenza prioritaria alle famiglie dei morti e dei feriti"

, è quanto affermato in un comunicato ufficiale dal governo kazako.

Le indagini sono in corso.