Tragedia durante la vacanza a Palma di Maiorca, morti l'attore Ottorino Lelio e la moglie

Una coppia di nostri connazionali ha perso la vita mentre si trovava in vacanza a Palma di Maiorca, in Spagna. Ad essere fatale è stato un incidente d'auto che non ha lasciato scampo al 74enne Ottorino Lelio e alla 77enne Ileana Onisto. I due, residenti a Bassano del Grappa, si trovavano in viaggio insieme al figlio, unico sopravvissuto al terribile schianto.

Secondo quanto riferito sino ad ora, la tragedia è avvenuta nella giornata dello scorso mercoledì, mentre la famiglia viaggiava lungo l'autostrada MA-13, a poca distanza da La Puebla. Doveva essere una villeggiatura, un momento da trascorrere con serenità nel nucleo familiare. Purtroppo le cose sono andate diversamente. La coppia si trovava con il figlio 46enne Tiziano Lelio a bordo di un'autovettura presa a noleggio quando è avvenuto il dramma. Sembra che alla guida del mezzo ci fosse proprio il figlio. A un tratto il veivolo si è scontrato frontalmente contro un furgone che arrivava dal senso opposto. L'impatto è stato molto violento, tanto che l'automobile su cui viaggiava la famiglia ha finito col ribaltarsi e andare fuori strada.

Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi, contattati dai testimoni. Per i coniugi non c'è stato nulla da fare. Ottorino Lelio è morto poche ore dopo aver raggiunto l'ospedale. Sarebbe stato fatale un trauma cranico. Ileana Onisto ha seguito la stessa triste sorte del marito il giorno successivo. La donna è spirata a causa delle gravi ferite riportate. L'unico sopravvissuto è stato il figlio che, una volta medicato, è stato dimesso.

Sul caso indagano ora le autorità locali, intenzionate a ricostruire le dinamiche della vicenda. La notizia è stata un enorme choc per la comunità di Bassano del Grappa, ma non solo. Ottorino e Ileana erano entrambi attori teatrali.

Ottorino Lelio era, nello specifico, attore e regista, e aveva speso la sua vita per il teatro. Oltre ad essere insegnante di dizione, era anche presidente dell'associazione culturale e compagnia teatrale "L'Aquilone".