Tragedia in Grecia, Clara muore durante l'escursione: era incinta di 6 mesi

Si era recata in Grecia per trascorrere una vacanza insieme il marito, e proprio durante uno dei momenti di svago è rimasta vittima di una tragedia: a perdere la vita è stata Clara Thomann, giovane insegnante californiana di 33 anni. A rendere ancor più drammatica la vicenda il fatto che la donna si trovasse al sesto mese di gravidanza.

Secondo quanto riferito dai quotidiani esteri, la tragedia si è verificata lo scorso 23 dicembre. Clara - insegnante di scienze della Dos Pueblos High School di Goleta (Santa Barbara) - si era recata in Grecia insieme al compagno Elliott Finn per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Il 23 dicembre i due avevano deciso di partecipare a un'escursione, seguendo un sentiero nei pressi del monastero di Preveli, nella regione di Retimo, comune greco situato lungo la costa settentrionale dell'isola di Creta. Purtroppo, durante il percorso, la 33enne è scivolata, cadendo in un burrone. Si è trattato di un volo di circa 50 metri (164 piedi), che ovviamente non ha lasciato scampo alla donna.

Il compagno ha immediatamente dato l'allarme, e i soccorsi, intervenuti tempestivamente, hanno recuperato la 33enne, trasportandola poi d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Chania. Le condizioni di Clara, tuttavia, sono apparse da subito disperate. La donna aveva infatti riportato serie fratture al cranio e al petto. La giovane è poi stata dichiarata morta il 29 dicembre, dopo giorni di agonia. Stando a quanto riportato dal The Greek Reporter, la famiglia avrebbe deciso di donare gli organi.

Clara e il suo bambino non nato sono stati poi trasportati ad Atene per la cremazione, avvenuta lo scorso 3 gennaio. Una parte verranno disperse da Elliott Finn in diversi siti in Grecia e Turchia, località che l'uomo avrebbe voluto "condividere con Clara" .

Grandissimo il dolore dei familiari e di chi conosceva la donna. "Non ci sono parole per descrivere la tristezza che tutti proviamo" , ha dichiarato a Noozhawk Bill Woodard, preside della Dos Pueblos High School. "La signora Thomann era così gentile e un grande insegnante che amava i suoi studenti e amava la scienza. I nostri cuori si spezzano per la sua famiglia e per tutti noi che sentiamo questa perdita".

Abbiamo celebrato Clari, facendo escursioni in spiaggia e collezionato conchiglie, rocce e altri ricordi"

La famiglia ha dichiarato di avere il cuore spezzato. ", ha affermato il compagno di lei, Elliott Finn.