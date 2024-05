Tragedia in India, scoppia un incendio nell'ospedale pediatrico: morti 7 neonati

Il bilancio dell'incendio scoppiato in un ospedale pediatrico a Vivek Vihar, a est di Delhi, è drammatico: 7 bambini hanno perso la vita. Una tragedia nella tragedia in India, in particolar modo se si pensa che a smettere di respirare sono stati piccoli bambini che da poco erano venuti al mondo. Il rogo ha interessato il New Born Baby Care Hospital nella notte di sabato: stando a quanto si legge sul sito di Press Trust of India, 12 neonati sono stati messi in salvo dalla struttura mentre per gli altri 7 non c'è stato nulla da fare se non accertarne la morte.

Horrible news about massive fire at a New Born Child Care Hospital in Vivek Vihar, East Delhi at midnight due to multiple oxygen cylinder blasts. Common people and Fire Brigade extinguished the fire after nearly 3/4 hours. 12 new born babies rescued but hearing a terrible news. pic.twitter.com/WjLE5q1c7c — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 25, 2024

Sul posto si sono recati diversi camion dei pompieri per tentare di domare le fiamme. A essersi rivelato fondamentale per strappare i 12 piccoli dal decesso è stato il notevole intervento da parte di diverse persone che, senza tergiversare, si sono armate di coraggio e hanno deciso di lanciarsi nelle fiamme per salvare quanti più bambini possibile. Ma all'arrivo dei soccorsi 7 risultavano ormai privi di vita.

Al momento resta il giallo sulla causa dell'incendio che si è propagato velocemente: alcune indiscrezioni della stampa locale parlano dell'ipotesi relativa all'esplosione di una bombola di ossigeno; nelle prossime ore verrano ricostruite le dinamiche dell'accaduto per fare luce sulla vicenda. Sul tavolo vi è anche la possibilità di intraprendere un'azione legale contro il proprietario dell'ospedale.

There were 4 accidents in Vivek Vihar Children's Hospital in #Delhi due to oxygen cylinder bursting. 12 children were taken out by jumping into the fire and taken to the hospital. 6 were saved but the remaining 6 could not be saved. pic.twitter.com/hhgUfSBksj — Брат (@B5001001101) May 26, 2024

Non sono tardate ad arrivare le reazioni da parte delle istituzioni. Arvind Kejriwal - governatore di Delhi - ha definito " straziante " l'episodio e ha ribadito la vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri piccoli nell'incidente, aggiungendo che funzionari governativi e amministrativi sono impegnati a fornire cure ai feriti sul luogo dell'incidente. " Le ragioni dell'incidente sono in fase di accertamento e chi è responsabile di questa negligenza non sarà risparmiato ", ha assicurato.

Saurabh Bharadwaj, ministro della Sanità, ha garantito che i colpevoli " non verranno risparmiati " e che " sarà assicurata la punizione più severa " nei confronti di coloro che saranno ritenuti negligenti o coinvolti in qualsiasi comportamento illecito. Bharadwaj ha visitato il luogo dell'incidente e sul suo profilo Twitter ha lamentato di non essere in grado di comunicare con il Segretario (Salute) che dirige il Dipartimento della Salute: " Ho provato a chiamarlo più volte e gli ho lasciato molti messaggi Whatsapp ma non ha ancora risposto ".

Il ministro della Sanità ha elencato 5 richieste principali: garantire un'inchiesta rapida sull'incendio; fornire nel dettaglio i nomi e le designazioni dei funzionari o dei privati ​​responsabili dell'eventuale negligenza; assicurare il trattamento gratuito dei bambini salvati nei

migliori ospedali privati ​​(nell'ambito del programma Farishtey); sollecitare il risarcimento alle famiglie dei deceduti e dei feriti; accelerare gli arresti di coloro che gestivano il centro e assicurarli alla giustizia.