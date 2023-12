Crolla l'albero di Natale ai mercatini: donna muore schiacciata in Belgio

Terribile tragedia in un mercatino di Natale in Belgio, dove uno degli alberi allestiti per la festività è purtroppo crollato, ferendo alcune persone e uccidendo una donna. Le autorità locali hanno effettuato i rilievi del caso necessari per stabilire le esatte dinamiche della vicenda e comprendere come sia stato possibile arrivare al drammatico incidente.

Cosa è accaduto

Secondo quanto riportato dalla stampa estera, l'episodio si è verificato nel corso della serata di ieri, giovedì 21 dicembre, al mercatino di Natale di Oudenaarde, cittadina sita nel Nord-Est del Belgio. L'incidente intorno alle ore 19.00, quando uno dei grossi abeti addobbati è crollato a terra, travolgendo le persone che stavano passeggiando fra le bancarelle.

A quanto pare sarebbe stato il forte maltempo a provocare la caduta dell'albero. Le forti raffiche, infatti, sono state in grado di buttare giù l'enorme pianta. L'intera scena è stata immortalata delle telecamere di sicurezza dei mezzi d'informazione belgi, che hanno registrato l'esatto momento in cui uno degli alberi illuminati, alto ben 20 metri, si è inclinato pericolosamente per poi finire sulle bancarelle del mercatino.

Il drammatico bilancio

Stando alle ultime dichiarazioni delle autorità locali, a seguito dell'incidente due persone hanno riportato delle ferite, si tratta di due donne di 42 e 38 anni. Purtroppo si è anche verificato un decesso: una donna di 63 anni di Oudenaarde, che si trovava al mercatino per fare acquisti, ha perso la vita dopo essere stata colpita in pieno dall'albero.

Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivati tempestivamente sul posto. Le due donne ferite sono state caricate in ambulanza e trasportate al vicino ospedale. Dopo le medicazioni sono state dimesse e hanno potuto fare ritorno a casa. Nulla da fare, invece, per la 63enne.

Le conseguenze della tempesta

Il grave incidente, dunque, sarebbe stata una conseguenza della tempesta ribattezzata Pia che da ieri sta imperversando nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Anche il Belgio è interessato dalla perturbazione. Attualmente nella Nazione è stato diramato il codice giallo.

A seguito della tragedia, il mercatino di Natale è stato chiuso e l'area messa in sicurezza. "L'indagine si concentrerà sulla corretta messa in sicurezza dell'albero e esaminerà anche l'impatto del tempo" , ha dichiarato un portavoce della procura della provincia di Oost-Vlaanderen, come riportato dal The Guardian.