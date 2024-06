Tragedia in Slovacchia: treno si scontra con un autobus, almeno 4 morti

Fonte: Twitter - @HaymoDemokrat

Una tragedia che allo stato attuale conta almeno 4 morti e 5 feriti. In Slovacchia, vicino a Nove Zamky, un treno si è scontrato con un autobus: l'impatto è stato fatale per diverse persone. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 17 in un passaggio a livello protetto con barriere e segnali luminosi. A scontrarsi con il pullman è stato un treno espresso da Praga a Budapest. L'impatto ha danneggiato in maniera grave l'autobus, mentre la locomotiva ha preso fuoco.

Video source:

Sul posto sono tempestivamente intervenuti ambulanze ed elicotteri; la circolazione è stata momentaneamente interrotta per consentire ai sanitari di prestare i soccorsi del caso. A perdere la vita sarebbero stati i passeggeri a bordo del pullman; almeno altre quattro persone del bus e l'autista del treno sono rimaste ferite e sono state portate negli ospedali di Bratislava, Nitra, Komárno e Levice. " Prima di tutto abbiamo prestato i primi soccorsi, solo dopo che è stata interrotta l'alta tensione abbiamo potuto iniziare i lavori antincendio. Successivamente sono stati rinvenuti cinque corpi carbonizzati ", è la testimonianza riportata dal quotidiano slovacco Pravda.

Sul luogo dell'accaduto si stanno ancora svolgendo tutte le operazioni per raccogliere le prove nel tentativo di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica della vicenda. Alcune indiscrezioni riferiscono che la causa dell'impatto sarebbe da ricondurre a un presunto malfunzionamento del segnale dopo la tempesta che ha colpito la regione nella giornata di mercoledì. Al momento però la versione non ha ancora trovato una conferma ufficiale.

In questo momento, viene fatto notare, è troppo presto per sbilanciarsi e attribuire la responsabilità al fattore umano o tecnico. Sul luogo della tragedia sono presenti anche un esperto del dipartimento dei trasporti stradali e una squadra di investigatori. I cinologi, con il supporto dei cani, stanno effettuando ulteriori ricerche nelle vicinanze della disgrazia: in tal modo si vuole accertare se sulla scena ci siano o meno altre persone che potrebbero essere coinvolte nell'incidente.

Matúš Šutaj-Eštok, ministro degli interni della Slovacchia, è stato sul luogo dell'accaduto e successivamente sul proprio profilo Facebook ha postato alcune immagini della vicenda invitando a prestare massima prudenza quando si è alla guida:

Basta una piccola disattenzione e la tua vita può cambiare in cento secondi - per sempre. Che questo triste evento sia un promemoria per tutti noi per stare al sicuro sulle strade e ai passaggi ferroviari

".