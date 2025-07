Sciopero dei controllori del traffico aereo in Francia: centinaia di voli cancellati

Problemi in vista per chi deve prendere un aereo. Uno sciopero di due giorni indetto dai controllori del traffico aereo in Francia sta creando disagi in Europa, con centinaia di collegamenti cancellati e migliaia di viaggiatori bloccati a terra.

La mobilitazione è partita oggi, giovedì 3 luglio, proseguirà anche nella giornata di domani, venerdì 4, ed è stata indetta da alcune sigle sindacali per protestare contro le attuali condizioni di lavoro. Secondo alcune fonti vicine all’aviazione civile francese (DGAC), sono circa 270 i lavoratori coinvolti nello sciopero, su un totale di circa 1.400 addetti. Numeri non da poco che stanno causando problemi al trasporto aereo nel Paese transalpino e, di riflesso, anche in altre nazioni. La DGAC ha chiesto alle compagnie aeree di ridurre il traffico aereo del 40%.

Particolarmente penalizzata è stata Ryanair che ha annunciato la cancellazione di oltre 170 voli con un impatto diretto su più di 30mila viaggiatori, inclusi molti italiani. Ma non se la passa meglio EasyJet ha dichiarato la cancellazione di 274 voli.

Difficile la situazione nel sud della Francia. Nell’aeroporto di Nizza fino ad ora si è registrato un dimezzamento del traffico. Lione, Marsiglia, Montpellier, Ajaccio e Figari segnalano un taglio del 30% delle partenze e degli arrivi. Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly un quarto dei voli è stato soppresso.

In una nota il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha attaccato duramente i lavoratori che hanno incrociato le braccia: "Ancora una volta, i cittadini europei sono ostaggio di uno sciopero francese. È inaccettabile che anche i sorvoli vengano cancellati o ritardati a causa di dispute interne alla Francia".