Il grande flop dei monopattini elettrici: adesso anche Parigi vuole bandirli

Troppi incidenti e problemi alla circolazione, la città di Parigi si prepara a un referendum per la messa al bando dei monopattini elettrici a noleggio. La situazione attuale, infatti, pare essere insostenibile per i parigini, tanto che il sindaco Anne Hidalgo si è visto costretto a prendere provvedimenti. Per il momento il Comune ha cercato di regolamentare l'uso dei veicoli, fornendo 2.500 posti dedicati, ma i disagi restano.

I cittadini saranno quindi chiamati a esprimersi sulla questione il prossimo 2 aprile.

La decisione sul rinnovo delle licenze

Un contratto per l'utilizzo dei monopattini self-service era stato siglato nel 2020 con le società Dott, Lime e Tier. Si parla di 907.000 euro all’anno. La scandenza dell'accordo è fissata per la fine di marzo, e in quel periodo saranno i cittadini di Parigi a scegliere cosa fare.

Chiaramente Dott, Lime e Tier hanno ricordato che di aver superato, nell'arco della durata del contratto, i 400mila utilizzatori. I monopattini, insomma, verrebbero largamente usati. Ci sarebbe addirittura un aumento della tendenza del 71%. " Siamo convinti che i parigini abbiano preso coscienza del ruolo che svolge la micromobilità decarbonizzata ", hanno dichiarato gli operatori, come riportato da Repubblica.

I problemi legati ai monopattini

Per quanto apprezzati dagli utilizzatori, i monopattini elettrici hanno provocato non pochi disagi alla circolazione, e non è necessario guardare a Parigi per rendersi conto dello stato delle cose. Incidenti e problemi alla circolazione sono presenti anche in Italia.

Parigi ha cercato di prendere provvedimenti limitando le licenze e nel 2019 è arrivato un decreto regolamentativo, che impone un'età minima di utilizzo pari a 12 anni, una velocità massima di 25km orari, obbligo di luci di posizione anteriori e posteriori e divieto di circolazione sui marciapiedi.

Dopo la morte della 31enne Miriam Segato, il Comune di Parigi ha imposto ulteriori limiti alla velocità, che deve scendere a 10km orari in certe zone particolarmente trafficate. Le disposizioni del sindaco Anne Hidalgo non hanno però fatto piacere al ministro dei Trasporti Clément Beaune, che non vuole rinunciare al mezzo e si è schierato con gli operatori Dott, Lime e Tier. Invece del divieto, il ministro preferirebbe lavorare a un piano di regolamentazione nazionale.