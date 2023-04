"Troppi neri". A rischio la panchina di Galtier del Paris Saint-Germain

Guai per Christophe Galtier, ex tecnico del Nizza e attuale allenatore del Paris Saint-Germain, accusato di "razzismo". Nei giorni scorsi, infatti, è trapelata un'email risalente allo scorso anno, inviata dall'ex direttore sportivo del Nizza Julien Fournier alla dirigenza del club, nel quale quest'ultimo accusava l'allora tecnico della squadra di commenti razzisti e islamofobi. In particolare, secondo questa ricostruzione, Galtier si sarebbe lamentato del numero a suo parere eccessivo di giocatori neri e di fede islamica nella sua squadra, nonché delle controversie emerse in occasione del Ramadan. L'e-mail, riportata per la prima volta da Romain Molina e da Rmc Sport, sta creando non pochi disagi a Galtier e roventi polemiche in Francia: il Paris Saint-Germain ha aperto un'indagine interna a seguito di queste rivelazioni, aggiungendo che al momento dell'assunzione tecnico lo scorso anno, il club non era a conoscenza di queste sue presunte osservazioni offensive.

In bilico la panchina del Psg

Secondo la stampa specializzata, la panchina del tecnico francese ora è fortemente a rischio: se le accuse si rivelassero veritiere, infatti, l'addio di Galtier sarebbe praticamente inevitabile. La decisione verrà presa in questi giorni: il club di Nasser Al-Khelaïfi, presidente del fondo sovrano Qatar Investment Authority e vicinissimo all'emiro Tamim bin Hamad Al Thani, attende che Galtier parli pubblicamente della vicenda e fornisca la sua versione dei fatti. Questo dovrebbe avvenire prima della conferenza stampa pre-partita di Psg-Lens, in programma venerdì 14 aprile. L'ex direttore sportiva del Nizza Fournier ha sottolineato di non avere nulla a che fare con la divulgazione della mail interna, nonostante i noti dissapori con Galtieri, pur non smentendone affatto il contenuto. " Sono in Brasile in questo momento e sono lontano da questa controversia. Non sono in alcun modo all'origine della circolazione di queste informazioni interne, che risalgono a un anno fa, quando ho lasciato il Nizza. La tempistica di queste rivelazioni mi indigna tanto quanto il loro contenuto " ha commentato.

Scaricato dai tifosi