"Troveremo e puniremo gli autori". Francia nel caos dopo il sabotaggio alla linea ferroviaria

Le Olimpiadi prenderanno il via ufficialmente solamente oggi alle 19.30 con la cerimonia di apertura ma la Francia è già piombata nel caos a causa di un sabotaggio (riuscito) della rete ferroviaria. Il sistema di mobilità pubblico tramite metro e treni dovrebbe essere una delle infrastrutture cardine per la riuscita dei Giochi, tanto che i biglietti per il trasporto pubblico locale sono stati aumentati a 4 euro per il periodo delle Olimpiadi. " I nostri servizi di intelligence e le forze dell’ordine sono mobilitati per trovare e punire gli autori di questi atti criminali ", ha dichiarato il premier dimissionario Gabriel Attal. Tuttavia, l'infrastruttura di sicurezza è stata colta alla sprovvista dall'attacco coordinato e simultaneo a diversi punti focali della rete ferroviaria, che ha causato l'interruzione sulla linea e ripercussioni su quasi un milione di fruitori. Disagi che non esauriranno nella giornata di venerdì ma proseguiranno anche per tutto il weekend.

" Ciò sconvolgerà questa giornata e probabilmente anche questo fine settimana ", è stato lo stesso ministro dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Amèlie Oudèa-Castèra, ad ammetterlo. " Voglio davvero condannare nel modo più forte possibile quello che sta succedendo questa mattina, è davvero spaventoso. Remare contro i Giochi è remare contro la Francia, contro la tua squadra, contro il tuo Paese ", ha detto ancora il ministro. La Francia è nel caos, le stazioni di Parigi sono congestionate e sotto pressione. Nessun treno circolerà alla stazione di Montparnasse "fino alle 13 di oggi", ha riferito la compagnia ferroviaria, assicurando che tutti i biglietti emessi saranno rimborsati.

" Tutto indica che si tratta di incendi dolosi, tutti gli elementi in nostro possesso dimostrano che gli atti sono volontari. La concomitanza delle ore, ritrovamenti di furgoni con persone in fuga, soprattutto nella zona Sud-Est, ritrovamenti di agenti incendiari sul posto ", ha spiegato il ministro dei Trasporti francese, Patrice Vergriete. Tutti i servizi di intelligence francesi sono mobilitati dopo il massiccio attacco alla rete Sncf e i tecnici sono all'opera per cercare di ridurre quanto più possibile i disagi ai passeggeri, ma le prospettive non sono rassicuranti.

