Trump e quello strano livido sulla mano: ecco che cosa fa preoccupare la Casa Bianca

La salute di Donald Trump è in pericolo? La domanda è sorta da quando molti social network hanno discuso a proposito del grosso livido apparso sulla sua mano sinitra. Un'ecchimosi per la quale il presidente degli Stati Uniti d'Americo ha spiegato essere causa di un colpo potente contro un tavolo a Davos, durante l'ultimo Word Economic Forum. L'80enne tycoon spesso si mostra con il dorso della mano destra bendato e lo fa per nascondere i lividi che la Casa Bianca attribuisce " alle sue frequenti strette di mano e all'assunzione quotidiana di Aspirina come parte del suo trattamento cardiovascolare di routine ". Ieri, 22 gennaio, era l'altra mano di Trump a essere segnata.

" L'ho sbattuta contro il tavolo e ci ho messo un po' di crema ", il capo deli Usa ai giornalisti che lo stavano riaccompagnando sull'aereo al suo ritorno dalla Svizzera. " Direi di prendere l'Aspirina se amate il vostro cuore, ma di non prenderla se non volete procurarvi piccoli lividi ", ha aggiunto. Trump sostiene che l' acido acetilsalicilico che assume quotidianamente, a una dose superiore a quella raccomandata dai medici, glieli provoca: " Quando prendi una dose elevata, ti dicono: 'Ti verranno dei lividi'. I medici mi hanno detto: "Non c'è bisogno che lo prenda, signore, è in ottima salute'. Ho detto: 'Non voglio correre rischi'. Ma è uno degli effetti collaterali ".

All'inizio dell'anno Trump aveva giustificato l'assunzione di una dose così elevata di Aspirina al Wall Street Journal con lo scopo di avere " un sangue più fluido e non denso che gli scorre al cuore ". Poi aveva specificato: " Durante la riunione del Consiglio per la Pace di oggi (giovedì) a Davos, il presidente Trump ha battuto la mano contro l'angolo del tavolo, procurandosi un livido ", aveva spiegato in precedenza la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in una dichiarazione ufficiale. Tuttavia un funzionario della Casa Bianca ha osservato che le foto del presidente degli Stati Uniti scattate le mattine del 21 e il 22 gennaio non mostravano segni sulla mano sinistra. Nelle foto scattate dall'agenzia France Presse a Davos la mano sinistra di Trump era intatta.

Alla soglia ormai degli 80 anni di età, Trump si vanta anche di eccellere nei test cognitivi e, nel recente passato,, dipingendolo come un uomo affetto da demenza senile durante la campagna presidenziale.