Uccello del secolo, a vincere il concorso neozelandese è il pūteketeke

È il pūteketeke il vincitore del concorso neozelandese organizzato dall'associazione ambientalista Forest & Bird che a cadenza annuale nomina "l'uccello dell'anno". In questo caso il prestigio è maggiore: dal momento che si trattava del centenario dalla fondazione dell'associazione, infatti, si parla addirittura di "uccello del secolo".

A vincere, come abbiamo detto, è stato lo svasso crestato australiano, o pūteketeke, che ha ricevuto un endorsement particolare da parte del comico britannico-americano e conduttore di talkshow John Oliver.

La campagna per la vittoria del pūteketeke

John Oliver ha preso molto a cuore la causa del pūteketeke, ritenuto una specie a rischio estinzione (in Nuova Zelanda ne rimangono meno di mille esemplari). Ecco che nel corso del suo programma Last Week Tonight with John Oliver, in onda su HBO, ha voluto parlare di questo volatile, cercando di convincere le persone a votare per lui. " Sono strani uccelli che vomitano e con un mullet colorato: come si fa a non amarli ", ha dichiarato, come riportato da Il Post. L'attore e comico si è molto impegnato per raggiungere l'obiettivo, partecipando all'allestimento di cartelloni e indossando addirittura un simpatico costume da pūteketeke.

Il concorso ha avuto una durata di due settimane. In questo periodo di tempo sono comparsi cartelloni pubblicitari pro pūteketeke non solo in Nuova Zelanda, ma anche in Giappone, Francia, Regno Unito, India e alcuni stati americani. In Brasile, per l'esattezza a Rio de Janeiro, un aereo con uno striscione che incitava a votare il volatile neozelandese ha sorvolato le principali spiagge.

Ed è stato proprio il pūteketeke a vincere la competizione con più di 22 volte i voti rispetto al secondo classificato. Il concorso, solitamente, raccoglie circa 50mila voti, e il pennuto neozelandese ha ottenuto da solo quasi 300mila assegnazioni.

Il pūteketeke

Il Podiceps cristatus, o pūteketeke in lingua maori, è noto per una caratteristica singolare, ossia quella di indursi il vomito. Quest'uccello, infatti, ingurgita il suo stesso piumaggio fino a espellerlo dal becco ed eliminare in tal modo anche i parassiti. Ha inoltre l'abitudine di spostarsi portando i propri piccoli sulla schiena e di condividere le responsabilità nell'allevamento dei pulcini fra compagni.

Anche il suo verso è singolare, assomiglia a un grugnito o a un latrato. Nel periodo dell'accoppiamento compie delle particolari danze, denominate "danza delle erbacce" e il "pinguino spettrale".

Alla fine, grazie anche alla campagna di promozione, è riuscito a vincere il concorso, superando anche il Kiwi, animale simbolo della Nuova Zelanda, che è arrivato secondo. " Pūteketeke è arrivato come un contendente esterno per Bird of the Century, ma è stato catapultato al primo posto grazie al suo aspetto unico, all'adorabile stile genitoriale e alla propensione a vomitare" , ha dichiarato Nicola Toki, amministratore delegato di Forest & Bird, come riportato dal The Guardian.