Italiana uccisa in un bar in Messico: caccia all'uomo

Ascolta ora: "Italiana uccisa in un bar in Messico: caccia all'uomo"

Una nostra connazionale, la 40enne Ornella Saiu, è stata uccisa nella mattinata di ieri, martedì 30 maggio, nel locale in cui lavorava a Playa del Carmen (Messico). A dare la notizia sono stati i media messicani, che spiegano come sia attualmente in atto una caccia all'uomo da parte delle autorità locali.

Chi è la vittima

A perdere la vita Ornella Saiu, una donna di origini sarde. La 40enne vive da da oltre 20 anni in Messico, a Playa del Carmen, tanto da essere stata naturalizzata messicana.

Ornella aveva un figlio di 18 anni, adesso rimasto orfano. Il padre del ragazzo è infatti deceduto alcuni anni fa e proprio per questo la donna si stava tanto impegnando per provvedere al piccolo nucleo familiare. Il giovane è ora sotto la tutela delle autorità, in attesa che un parente si faccia avanti per occuparsi di lui.

Cosa è successo

Ieri mattina, intorno alle 8.30, il dramma. Ornella si trovava sul posto di lavoro, il Cafè Ristorante Sabrina, sito nel quartiere Luis Donaldo Colosio, quando è stata uccisa. Un uomo è entrato nel locale e ha estratto una pistola, facendo fuoco. Si è trattato di un omicidio a sangue freddo, e sono stati esplosi diversi colpi. L'assassino ha sparato alla testa della 40enne, e per lei non c'è stato scampo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi e la polizia messicana. I paramedici, giunti a bordo di un'ambulanza, non hanno potuto fare nulla per la donna, constatandone il decesso.

Le indagini per risalire al responsabile sono partite subito. I testimoni hanno spiegato di aver visto l'omicida scendere da una motocicletta blu, e poi dirigersi armato all'interno del bar. L'identikit in mano agli inquirenti parla di un soggetto vestito con una felpa grigia, casco blu e guanti neri. Viene inoltre precisato che l'uomo era di stazza robusta ed era di carnagione bruna. Subito dopo aver ucciso Ornella, l'assassino si è dato alla fuga.

Si ignorano ancora le cause dell'omicidio, anche se al momento gira voce che si sia trattato di un ex collega della 40enne. A poca distanza dal locale, circa 350 metri, la polizia messicana ha rinvenuto alcuni indumenti indossati dal soggetto, oltre alla motocicletta.

Il cordoglio

Sconvolta la comunità italiana in Messico. In queste ore sono stati tanti i messaggi di cordoglio lasciati da altri italiani emigrati nel Paese. " Lei, come molti di noi, era venuta a Playa per trovare il suo sogno. Oggi gli hanno tolto la vita senza pietà ", è uno dei molti messaggi pubblicati suoi social. " Arrivederci Ornella, eccellente residente di Playa del Carmen e per molti un’amica. Un giorno molto triste e senza spiegazioni, senza giustificazioni ", si legge nel post lasciato dal vicepresidente italiano dell'Associazione alberghiera Riviera Maya.

Il console onorario dell'Italia a Playa del Carmen Italo Sampablo ha fatto sapere di aver sollecitato le autorità locali per arrivare presto alla cattura del responsabile.