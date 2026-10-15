“Un incontro privato”. Prove di pace tra William e Harry?

William e Harry hanno affrontato questi ultimi sei anni, dalla Megxit al ritorno dei duchi nel Regno Unito, lo scorso agosto, in modi diametralmente opposti. Il duca di Sussex ha espresso più volte la sua rabbia contro la Corona, rilasciando interviste e scrivendo un memoir, Spare (2023). L’erede al trono, al contrario, ha sempre mantenuto il riserbo, senza mai cedere, in pubblico, ad alcuna provocazione. Un silenzio totale, rivolto soprattutto a Harry e Meghan, che con le loro inarrestabili dichiarazioni avrebbero tentato di destabilizzare la monarchia, cioè l’eredità di William. Anche ora che i Sussex sono rientrati in patria il principe di Galles ostenterebbe una fiera indifferenza. Dietro questo atteggiamento, però, ci sarebbero dei primi, timidi segnali di un tentativo di chiarimento.

“Come se non esistessero”

Il principe William “si rifiuta” di riconciliarsi con il principe Harry, ha dichiarato un insider a Closer. “Ha smesso di lamentarsi di Harry e Meghan e ora si sta comportando come se neanche esistessero”. Neppure il ricordo di Lady Diana riuscirebbe a farli riavvicinare, ha aggiunto la fonte: “I cortigiani stanno provando a riunirli per farli dialogare su un possibile tributo a Diana”, per i trent’anni dalla morte, il 31 agosto 2027. Ma non ci sarebbe nulla da fare: “Harry è completamente a favore, ma William ha rifiutato. William non sta solo disprezzando Harry e Meghan, ma sta apertamente contravvenendo al desiderio del Re, continuando ad agire come se Harry e Meghan fossero stati banditi [dal regno] quando, invece, si trovano proprio alla sua porta”.

A proposito di Lady Diana…

Stando alle indiscrezioni riportate da Closer, al principe William sarebbe anche stato offerto di collaborare con Harry alla realizzazione del presunto documentario sulla principessa Diana, un progetto molto chiacchierato a cui il duca starebbe già lavorando forse per Netflix. L’erede al trono, però, avrebbe respinto anche questa proposta, sostiene l’insider, precisando: “Farebbe una pessima impressione se [il progetto] venisse completato senza coinvolgere William. Quasi tutti concordano sul fatto che [i principi] dovrebbero agire su un fronte comune, anche perché è ciò che vuole il Re”. Ma William sarebbe “irremovibile” al punto che a corte si starebbero creando due fazioni, una a favore dell’erede al trono, l’altra del sovrano. I cortigiani si sentirebbero quasi “obbligati” a prendere posizione, sostiene la fonte, pur “spaventati” all’idea di “fare la scelta sbagliata e ritrovarsi senza lavoro. Può sembrare un’esagerazione, ma gli animi sono in trepidazione”.

“Guerra fredda”

“Al momento si è passati da una guerra aperta a una guerra fredda”, ha spiegato al People la storica reale Amanda Foreman. Le ferite di William sarebbero troppo profonde e non è detto che riusciranno a rimarginarsi. Neppure Kate Middleton sarebbe disposta a fare un passo verso i Sussex. Non ora, almeno. “Per loro è stata molto dura e non biasimerei William se volesse andarci piano”, ha precisato la Foreman. L’opinione dell’autore reale Simon Vigar è ancora più categorica. Questi ritiene che ormai i principi di Galles considerino la vicenda dei Sussex come una “questione secondaria e acqua passata”. Neppure il giornalista Russell Myers ha dubbi: “La posizione di William è chiara: qualunque rapporto suo padre abbia con Harry o con i Sussex come famiglia è una questione che riguarda esclusivamente lui”. Infine ha aggiunto: “Guardando al futuro, [William] non avrà alcun rapporto con loro, né dal punto di vista professionale, né dal punto di vista privato”.

La condizione di William

Forse, però, qualcosa sta lentamente cambiando. Nella sua newsletter “Naughty But Nice” il giornalista Rob Shuter ha rivelato una sorprendente indiscrezione: “Il principe William e il principe Harry si stanno preparando a dei colloqui privati dopo anni di amaro distacco”. William, però, non starebbe affatto aspettando il fratello a braccia aperte. Anzi, avrebbe già stabilito un vincolo fondamentale affinché i preparativi per l’incontro possano procedere. Rob Shuter scrive: “…Le fonti dicono…che William avrebbe imposto una condizione non negoziabile. Meghan Markle deve smettere di parlare di Catherine e dei suoi figli”. Sembra che il principe William sia determinato a proteggere la sua famiglia, lasciandola fuori dalle eventuali discussioni con Harry e non sia disposto a tollerare neppure che la duchessa pronunci il nome di sua moglie e dei bambini.

“Sempre più imbarazzante”

Le fonti di Shuter sono convinte che William e Harry avrebbero “raggiunto il punto in cui continuare a ignorarsi sta diventando sempre più imbarazzante”. Un insider, in particolare, ha dichiarato: “Non può continuare così. Il fatto che due uomini adulti che si evitino rende entrambi meschini e sciocchi. La loro faida è diventata bersaglio di scherno a livello nazionale”. Questo, però, non significa che la pace sia vicina.

Harry non si scuserà

Tra i tanti problemi che i fratelli dovrebbero affrontare prima di riconciliarsi ci sarebbe quello delle scuse del duca di Sussex alla famiglia reale. Molti, tra cui, pare, il principe di Galles, si aspettano che il duca faccia ammenda per le dichiarazioni velenose rilasciate in questi anni lontano da Londra. Lo scorso 6 ottobre L’Express ha rivelato che Harry e Meghan avrebbero intenzione di “esprimere il loro rammarico” ai Windsor per l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey nel marzo 2021. Una fonte ha spiegato che la coppia “si è resa conto di che colpo basso sia stato”. L’indiscrezione, però, è stata smentita dal People. Una persona molto vicina ai duchi, infatti, ha affermato che si tratterebbe di una “assurdità”.

Una tollerante vicinanza

“Col tempo c’è la possibilità che tutto guarisca”, ha detto un insider al People, aprendo un minuscolo spiraglio di ottimismo. Per la verità già soltanto la condizione che William avrebbe posto per continuare l’organizzazione dell’incontro con Harry lascia pensare che la fiducia dei Galles e di tutti i Windsor nei confronti dei Sussex sia irrimediabilmente compromessa. Un possibile colloquio non significa affatto che l’astio del principe di Galles nei confronti del fratello si sia improvvisamente trasformato in nostalgia e affetto. Non è in contraddizione con l’opinione degli esperti sui sentimenti di William, né con il comportamento apparentemente impassibile che l’erede al trono ha riservato finora a Harry. Nessuno sa se e quando ci sarà la riunione, né di cosa parleranno i figli di Lady Diana. Non possiamo escludere che il futuro sovrano voglia prima di tutto capire le intenzioni del duca dopo il suo rientro nel Regno Unito, magari assicurarsi che non ci saranno altri attacchi contro la monarchia. Infine cercare di stabilire, se non una convivenza pacifica con Harry sotto l’ala protettrice della monarchia, almeno una tollerante vicinanza sotto il cielo d’Inghilterra.