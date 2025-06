Atterraggio di emergenza per il volo San Francisco-Roma. "Ha perso 5000 metri di quota"

Un problema tecnico ha costretto all'atterraggio d'emergenza un volo della United Airlines operato da un Boeing 777 decollato da San Francisco con destinazione finale Roma Fiumicino. L'aereo, però, dopo aver perso improvvisamente la normale quota di volo è stato dirottato allo scalo aeroportuale di Keflavìk, in Islanda.

Cosa è successo

La vicenda risale al volo UA507 del 21 giugno: come si può osservare dalle mappe dei siti specializzati nel monitoraggio volo in tempo reale, mentre stava sorvolando l'Oceano Atlantico i piloti hanno dichiarato l'emergenza come riportato da AviationSourceNews: osservando la normale velocità di crociera (mediamente intorno agli 11mila metri come mostra il tracciamento radar), il Boeing ha iniziato a perdere rapidamente di quota fino ad arrivare a 6.400 metri per un problema tecnico. A quel punto l'equipaggio, rendendosi conto dell'anomalia, avrebbe inviato il codice di emergenza 7700 per deviare il volo verso l'Islanda e lo scalo più vicino di Keflavìk.

La nota di Boeing

Non c'è stata nessuna conseguenza per i 275 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio. " Il volo United 507 da San Francisco a Roma è atterrato domenica all'aeroporto di Keflavik per risolvere un problema meccanico ", ha successivamente spiegato la compagnia in una nota non precisando meglio di quale problema di sia trattato. L'aereo in questione ha 26 anni di servizio: si tratta di un Boeing 777-200 di entrato in servizio per la prima volta con la Continental Airlines nel maggio 1999 per poi essere entrato a far parte della flotta United Airlines nell'ottobre 2010.

I passeggeri hanno atteso l'arrivo di un altro aeromobile che li ha portati alla destinazione finale di Roma Fiumicino. Non è certamente un periodo fortunato per la flotta Boeing dopo il disastro di Air India: ancora una volta problemi tecnici, in questo caso risolti senza problematiche, ma che riguardano molto spesso il colosso dell'industria aerea americana. Da quanto è trapelato, i passeggeri hanno vissuto momenti di comprensibile ansia e preoccupazione durante la perdita di quota dell'aereo ma non si sono registrati feriti e nessuno ha riportato altri problemi fisici.

La tratta San Francisco-Roma Fiumicino è operata quotidianamente

dalla United Airlines: si tratta dunque di un volo di linea molto popolare e gettonato specialmente in questo periodo dell'anno con la partenza che avviene alle ore 16.35 locali e l'arrivo in Italia dopo circa 12 ore di volo.