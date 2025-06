Usa, chi è il senatore democratico messo a terra e ammanettato durante una conferenza stampa

Un senatore degli Stati Uniti è stato portato via con la forza e ammanettato a Los Angeles, mentre era in corso una conferenza stampa della segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem. Eletto nelle file dei Democratici, Alex Pedilla, 52 anni, è stato portato via a forza e immobilizzato. Il video che ritrae la scena ben presto è diventato virale. Il politico si è qualificato: "Sono il senatore Alex Padilla, ho delle domande per la segretaria", ha detto prendendo la parola nella sala stampa. Subito sono scattati gli agenti del servizio d'ordine, che in pochi istanti lo hanno immobilizzato.

Il governatore della California Gavin Newsom, da giorni in rotta con la Casa Bianca, ha subito commentato quanto è accaduto: "Se possono ammanettare un senatore degli Stati Uniti solo perché fa delle domande, immagina cosa faranno a te", scrive sui social. Non è da meno la sindaca di Los Angeles Karen Bass: "Quello che è appena successo al senatore Padilla è assolutamente orribile e oltraggioso. È un senatore degli Stati Uniti in carica. I violenti attacchi di questa amministrazione nella nostra città devono finire".

"Avrei preferito che si fosse presentato e che ci avesse detto chi era e che voleva parlare - ha dichiarato Kristi Noem -. Il suo atteggiamento non è stato affatto appropriato, ma la conversazione è stata ottima e continueremo a comunicare".

La Casa Bianca ha condannato il comportamento del senatore Padilla: "Dovrebbe vergognarsi del suo comportamento infantile", ha scritto su X la portavoce dell’amministrazione, Karoline Leavitt.

"Si è intromesso nel bel mezzo di una conferenza stampa ufficiale tenuta da un segretario di Stato si è lanciato incautamente verso il podio dove stava parlando Kristi Noem e poi si è rifiutato di lasciare la stanza e di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine".

