Usa, la Corte Suprema blocca i finanziamenti pubblici per l’aborto

Vittoria per i repubblicani sul fronte aborto. Oggi la Corte Suprema americana ha stabilito che gli Stati possono tagliare i finanziamenti pubblici Medicaid a Planned Parenthood, il più grande fornitore di servizi per l'aborto del Paese. La sentenza – 6 voti contro 3 – ha stabilito che la legge federale in questione non consente alle persone iscritte al programma Medicaid di presentare tali reclami contro lo Stato.

Riflettori accesi sul finanziamento di altri servizi sanitari forniti da Planned Parenthood in Carolina del Sud, ma in realtà la decisione della Corte Suprema potrebbe avere ripercussioni più ampie per i pazienti Medicaid. Come evidenziato in precedenza, si tratta di un grande successo per il fronte repubblicano, da tempo in pressing per il taglio dei fondi all’organizzazione.

Entrando nel dettaglio della vicenda, la Carolina del Sud ha sostenuto che nessun finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato al fornitore di servizi per l'aborto, anche se quel denaro non è destinato alle interruzioni di gravidanza. Dal canto suo, Planned Parenthood ha sostenuto che i pazienti si rivolgono all'organizzazione per servizi come contraccezione e screening oncologici, in parte perché può essere difficile trovare un medico che accetti l'assicurazione finanziata con fondi pubblici.

La sentenza redatta dal giudice Neil Gorsuch rafforza l'impegno dello Stato nell’impedire a Planned Parenthood di ricevere finanziamenti tramite Medicaid. "Il Congresso sa come avvisare in modo chiaro e inequivocabile un beneficiario che, se accetta fondi federali, potrebbe dover affrontare cause private che rivendicano il diritto individuale di scegliere un fornitore di servizi sanitari. Ma questa non è la legge che abbiamo" quanto evidenziato dalla toga. La giudice Ketanji Brown Jackson ha espresso dissenso, insieme ai suoi due colleghi progressisti, scrivendo nel suo parere che la decisione faceva parte di una lunga serie di sentenze che hanno minato il Civil Rights Act del 1871, emanato dopo la Guerra Civile per consentire alle persone di intentare causa per violazioni dei diritti civili.

Complice la legge in vigore – l’aborto è bandito dopo le prime sei settimane di vacanza – i casi di interruzione di gravidanza in Carolina del Sud sono piuttosto rari.

Planned Parenthood ha strutture a Charleston e Columbia che forniscono assistenza per l'aborto in conformità con le norme, così come altri servizi sanitari, tra cui contraccezione, screening per il cancro e test di gravidanza.