Usa, esplode un veicolo al confine con il Canada. Chiusi i valichi. L'Fbi: "Situazione fluida"

Articolo in aggiornamento

Nel pomeriggio di oggi è esploso un veicolo in Nord America, al confine tra Usa e Canada. Il mezzo stava transitando sul Rainbow Bridge all'altezza delle cascate del Niagara. I dettagli non sono stati resi noti dalle autorità ma sul posto sono arrivati per le indagini gli agenti della Fbi, che ha definito la situazione " fluida ". I fatti si sono verificati nello Stato di New York e il governatore ha assicurato di essere in costante contatto con investigatori e autorità per monitorare la situazione. Il veicolo esploso, secondo le prime ricostruzione, stava entrando negli Usa dal Canada.

L'attenzione è massima anche perché i fatti si sono verificati il giorno prima del Ringranziamento, uno dei giorni più simbolici per gli Stati Uniti ma anche a pià alta densità di traffico sulle strade. Il ponte è stato chiuso alla circolazione e lo resterà fino a nuovo avviso, hanno riferito i funzionari. Allo stesso modo, sono stati chiusi tutti i valichi di frontiera tra Stati Uniti e Canada. Impossibile al momento stabilire se ci siano vittime e quante. L'esplosione è stata intensa e si è verificata in uno dei valichi di check-point.