A testa in giù per tre ore: paura sulle montagne russe in Wisconsin

Dal brivido all’incubo nel giro di pochi secondi. Ore di vero e proprio terrore quelle attraversate nella giornata di lunedì al Forest County Festival di Crandon, nel nord-est del Wisconsin. Otto persone, tra cui sette bambini, sono rimasti bloccate a testa in giù per almeno tre ore a causa del malfunzionamento delle montagne russe. L’episodio si è verificato poco dopo le 13.30 ora locale: compresa la natura del problema, sono state contattate le autorità locali per mettere in salvo gli sfortunati passeggeri.

Il capo dei vigili del fuoco di Crandon, Brennan Cook, ha guidato le operazioni di salvataggio, decisamente più complicate del previsto: "C'è stato un guasto meccanico e la corsa si è bloccata in posizione verticale. L’attrazione è stata recentemente ispezionata dallo stato del Wisconsin qui sul posto" , le sue parole ai microfoni della stampa locale. Il primo passeggero ha potuto mettere i piedi a terra dopo due ore, mentre l’ultimo ha raggiunto il suolo dopo oltre tre ore, a testimonianza dalla delicatezza delle operazioni di salvataggio.

Si è scatenata subito una grande apprensione tra i presenti al Forest County Festival, molti dei quali hanno immortalato le operazioni di soccorso con foto e video. “A causa dell’altezza delle montagne russe, erano necessarie squadre di soccorso tecnico specializzate e attrezzature specifiche per portare a terra i passeggeri” , ha rimarcato Cook. Tra le sequenze diffuse sui social network, un video mostra un soccorritore con una speciale imbracatura che si arrampica sul lato della giostra Fireball, mentre i passeggeri aspettano a testa in giù.