Usa, sparatoria davanti ad una chiesa: tre morti, due agenti della polizia feriti

Negli Stati Uniti almeno tre persone sono state uccise e diverse altre sono rimaste ferite, compresi due poliziotti, in una sparatoria a Farmington, nel New Mexico, a circa 15 miglia a sud del confine con il Colorado. L'autore del gesto è stato neutralizzato dalle forze dell'ordine. La sua identità e quella delle vittime non sono ancora state confermate. La polizia ha chiesto al pubblico di evitare l'area di Dustin Avenue tra Ute Street e Apache Street. Le indagini sono ancora in corso.

Sparatoria nel New Mexico

Ci sono pochissime informazioni disponibili. Un residente locale, Larry Jacquez, ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook che mostra una grande presenza di polizia in una strada non identificata di Farmington.

Il giornalista di NewNation Alex Caprariello ha scritto su Twitter che, secondo alcuni rapporti non confermati di un audio di un dispaccio del 911, la sparatoria sarebbe avvenuta davanti a una chiesa e sarebbero stati sparati almeno 50 colpi.

Una volta neutralizzato il sospetto, la polizia ha confermato poco prima delle 14:00, ora locale, di non ritenere plausibile che fosse in azione un secondo assalitore. Non conosciamo il movente né il preciso svolgimento dell'azione.

Vittime e feriti

Il bilancio provvisorio parla di almeno tre civili uccisi, oltre all'assalitore. I due agenti feriti, uno del dipartimento di polizia di Farmington e uno della polizia di stato del New Mexico, sono stati portati al centro medico regionale di San Juan. Le loro condizioni sono stabili.

Il dipartimento della polizia di Farmington ha fatto sapere in una nota che potrebbero esserci altre vittime civili. Gli ufficiali del dipartimento di polizia di Farmington, dell'ufficio dello sceriffo della contea di San Juan e della polizia di stato del New Mexico stanno indagando sull'incidente, si legge nel comunicato.

Indagini in corso

" In questo momento, i dettagli che abbiamo sono che più agenti del dipartimento di polizia di Farmington sono stati coinvolti in una sparatoria ", ha dichiarato il dipartimento di polizia di Farmington. " Un sospetto è stato affrontato e ucciso sul posto. L'identità del sospettato è sconosciuta e non ci sono altre minacce note in questo momento ", ha aggiunto lo stesso dipartimento invitando i cittadini a condividere ogni informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini.

Prima che la polizia rilasciasse la nota, il distretto scolastico municipale di Farmington aveva emesso un avviso sulla sua pagina Facebook spieganndo che le scuole elementari Apache e McKinley, Central Kitchen e il CATE Center erano bloccate fino a nuovo avviso per tenere i bambini e il personale al sicuro. Alle 13:05 ora locale, il blocco è stato revocato e gli studenti sono stati rilasciati.

Secondo il Gun Violence Archive, un gruppo che monitora la violenza da arma da fuoco nel Paese, nel 2023 negli Stati Uniti ci sono state in totale 224 "sparatorie di massa", che l'organizzazione definisce come un incidente in cui vengono colpite quattro o più persone, senza contare l'aggressore. Inoltre, secondo i suoi dati, quest'anno quasi 2.000 persone sono state uccise da armi da fuoco.