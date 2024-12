Usa, sparatoria in una scuola del Wisconsin: ci sono tre vittime e alcuni feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora sangue in una scuola degli Stati Uniti d'America. Questa sera è infatti stata diffusa la notizia di una sparatoria avvenuta in un istituto di Madison, nello Stato del Wisconsin. Al momento, stando alle informazioni che arrivano da oltre oceano, ci sarebbero tre morti confermati, a cui si aggiungono anche dei feriti.

Gli spari in pieno mattino

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, l'episodio si è verificato intorno alle 11.00 del mattino (ore locali) di lunedì 16 dicembre all'interno della scuola cristiana Abundant Life. L'allarme è stato lanciato da alcuni responsabili dell'istituto, che hanno contattato telefonicamente il dipartimento della polizia di Madison. Nel corso della chiamata, è stata segnalata una sparatoria in corso all'interno della scuola.

Dopo l'intervento degli agenti, nel corso di una conferenza stampa, si era inizialmente parlato di cinque morti: solo nelle ore successive si è scoperto con certezza che le vittime sono tre e che tra di esse c'è anche il killer minorenne, presumibilmente uno studente della Abundant Life Christian School. Altre sei persone sono rimaste ferite, ma al momento viene mantenuto il massimo riserbo sull'identità dei coinvolti. "Non forniremo alcuna informazione su chi siano le vittime, se siano studenti, membri del personale oppure genitori, dal momento che dobbiamo assicurarci di essere noi ad avvisare noi le famiglie" , ha dichiarato il capo della polizia di Madison Shon Barnes. Nessun chiarimento, almeno per ora, neppure per quanto concerne l'identità dell'omicida.

"I nostri agenti hanno risposto alla segnalzione di una sparatoria in corso e hanno trovato diverse persone con ferite da arma da fuoco" , ha raccontato Barnes. I poliziotti, tuttavia, almeno secondo quanto riferito durante la conferenza stampa, non avrebbero avuto alcuna necessità di aprire il fuoco dentro l'edificio scolastico: ciò lascerebbe intuire, pertanto, che il giovane killer si sarebbe tolto la vita dopo l'incursione armata. Le forze dell'ordine si sono quindi immediatamente attivate per salvare la vita ai feriti rinvenuti nella scuola.

"Gli agenti hanno trovato un minorenne che ritengono sia responsabile delle uccisioni avvenute nell'edificio" , ha aggiunto Barnes, "riteniamo che il killer fosse uno studente della scuola" . Le indagini sono tuttora in corso, ed è saltata una conferenza stampa nella quale si sarebbero dovute aggiungere ulteriori informazioni sul caso.

Per i circa 390 studenti della Abundant Life Christian School questa era l'ultima settimana di lezioni programmata per l'anno prima delle vacanze di Natale.

"Stiamo pregando per i bambini, gli educatori e l'intera comunità scolastica della Abundant Life mentre attendiamo ulteriori informazioni e siamo grati ai primi soccorritori che sono intervenuti rapidamente

, ha dichiarato il governatore del Wisconsin. Anche il presidente Joe Biden è stato informato della tragedia.