Robinson confessò l'omicidio di Kirk al fidanzato. Il procuratore: "Chiederò la pena di morte"

Tyler Robinson, accusato dell'omicidio di Charlie Kirk, ha ricevuto accuse formali secondo il procuratore dello Utah, Jeff Gray. Robinson, 22 anni, si sarebbe auto implicato in un messaggio al suo partner e coinquilino, dichiarando di aver ucciso Kirk a causa del "suo odio".

Il giorno della sparatoria, l'uomo inviò un messaggio al suo compagno, dicendogli di cercare un biglietto che aveva lasciato sotto la tastiera del suo pc nel quale affermava di avere "l'opportunità di fare fuori Charlie Kirk". Lo ha riferito il procuratore Gray nel corso di una conferenza stampa. "Il 10 settembre 2025, il compagno di stanza ha ricevuto un messaggio da Robinson, che diceva: 'Lascia stare quello che stai facendo, guarda sotto la mia tastierà. Il compagno di stanza ha guardato sotto la tastiera e ha trovato un biglietto che diceva: 'Ho avuto l'opportunità di fare fuori Charlie Kirk e lo farò'. La polizia ha trovato una fotografia di questo biglietto", ha riferito. Secondo il procuratore, dopo aver letto il biglietto, il compagno di stanza aveva risposto: "Cosa? Stai scherzando, vero?"

Oltre all'omicidio aggravato, Robinson è stato accusato di utilizzo illecito di armi e di ostacolo alla giustizia, con potenziali pene detentive che variano da 15 anni a vita. A ciò si aggiungerebbe la corruzione di testimoni per aver chiesto al suo partner di cancellare i messaggi e di non parlare. È stata fissata un’udienza virtuale per oggi, mentre il presunto killer è in custodia in una cella speciale per suicidi. Non è chiaro se abbia un avvocato difensore, e la sua famiglia ha rifiutato di rilasciare commenti.

Secondo le autorità, Robinson non ha collaborato con gli investigatori, mentre i suoi familiari e amici lo hanno fatto, fornendo indicazioni sul suo stato mentale e sulle sue abitudini di frequenza negli ambienti online. Un messaggio di Robinson prima dell’omicidio rivelerebbe il suo intento e la sua determinazione, aggiungendo ulteriore peso all'accusa di delitto d'odio. Il partner dell'assassino, che sta attraversando una transizione di genere, è ritenuto collaborativo. Sulla base delle evidenze raccolte, che comprendono impronte e DNA rinvenuti sulla scena del delitto, gli investigatori stanno cercando di comprendere appieno il movente dietro l'attacco. Martedì, il direttore dell'FBI ha dichiarato che le indagini si stanno espandendo per includere eventuali altri problemi di violenza religiosa. "Con certi odi non si può scendere a patti": è uno degli sms rinvenuti dall'Fbi e attribuiti a Robinson. In un altro sms su una chat di gruppo con amici si legge: "Tra qualche istante mi arrenderò tramite un amico sceriffo, grazie per tutti i bei momenti e le risate, siete stati tutti fantastici, grazie a tutti per tutto".

Parallelamente, le reazioni politiche all'omicidio di Kirk hanno generato divisioni.