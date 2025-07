Re Carlo contestato durante un'apparizione pubblica

Dura contestazione per Re Carlo, in visita a Newmarket, nel Suffolk. Il sovrano è stato tempestato di domande da parte di un cittadino che ha attaccato i costi della Famiglia Reale, spese che incidono sulle casse del Regno Unito. Carlo è parso spiazzato dalla raffica a cui è stato sottoposto, e non ha fornito molte risposte, preferendo allontanarsi.

Stando a quanto riportato dai quotidiani inglesi, il fatto si è verificato lo scorso 22 luglio. Re Carlo stava passeggiando insieme alla Regina Camilla a Newmarket, durante una visita ufficiale, e si è avvicinato alla folla riunita ad acclamarlo, sempre guardato a vista dalla sicurezza. Nel gruppo di persone festanti ed entusiaste di incontrare il sovrano, però, c'era qualcuno con ben altre intenzioni. "Perché la tua famiglia ci costa mezzo miliardo di sterline all'anno, Carlo?", è stata la prima domanda che il manifestante ha rivolto al Re.

Carlo si è fermato per un attimo, interdetto, e ha risposto con due parole. "Ah, sì" , ha borbottato, per poi riprendere a parlare con altri sudditi, decisamente più bendisposti. Il contestatore, tuttavia, è tornato all'attacco. "Perché pagate ai vostri giardinieri solo il salario minimo?" , ha chiesto, rifacendosi a un recente articolo del Sunday Times. Risulta infatti che undici dei dodici giardinieri che si occupano della tenuta di Highgrove House, amatissima residenza di campagna del Re, si siano dimessi a partire dal 2022. Molti se ne sono andati per lo stipendio troppo basso, se paragonato alle continue e sempre più esigenti richieste del monarca.

A questa domanda Re Carlo non ha voluto rispondere, mostrando indifferenza.

"Pensi che sia giusto che paghiamo 27 milioni di sterline all'anno dal Ducato di Lancaster?" , ha quindi aggiunto una donna.

Insomma, una contestazione antimonarchica in piena regola. Va detto che per quanto il popolo inglese ami la Famiglia Reale, movimenti contrari sono sempre esistiti, e con gli anni la compagine si sta sempre più rafforzando.

Re Carlo non ha risposto neppure all'ultimo quesito, continuando la sua passeggiata.

Lui e Camilla hanno visitato l'allevamento di cavalli The National Stud, tenuto degli incontri al King Edward VII Memorial Hall e trascorso del tempo con lo staff e i membri del Jockey Club.

Watch as King Charles is confronted by members of the public while at an event in Newmarket over the cost of the royal family on UK taxpayers pic.twitter.com/7pVibUT276