Prova a vendere l'anello di fidanzamento su Facebook. Ma le proposte che riceve sono inquietanti

Abbandonata dal marito dopo due anni di matrimonio, la 26enne Camille Fahrnbauer decide di prendersi una piccola vendetta e vende il prezioso anello di fidanzamento che le era stato donato come pegno d'amore. Un modo per voltare pagina rapidamente e dare un taglio netto al passato, ma anche per monetizzare in un momento di necessità, dato che il valore del gioiello si aggirava intorno ai duemila dollari, stando a quanto da lei stessa riferito sui social network. Ciò che la protagonista della vicenda non si aspettava, tuttavia, è che le trattative per la vendita dell'anello su Facebook lasciassero spazio a una marea di richieste di incontri.

Camille, di Salt Lake City nello Utah, Stati Uniti, ha spiegato cosa le è accaduto. "Mio marito mi ha lasciata a febbraio di quest'anno" , ricorda la 26enne. "A settembre, sono andata a fare un'escursione con un amico e mi sono ferita e per questo motivo ho dovuto lasciare il mio lavoro di infermiera" . Rimasta senza una fonte di reddito, Camille decide quindi di vendere l'anello con diamante da 1.6 carati che l'oramai ex coniuge le aveva regalato per il fidanzamento.

"Ho messo l'anello sul Marketplace di Facebook circa un mese fa e ho riscontrato molto interesse" , racconta la ragazza. Anche se più che l'anello a interessare maggiormente era lei stessa. "All'inizio pensavo che i messaggi fossero divertenti ma anche un po' inquietanti e non ho accettato nessuno delle loro offerte di appuntamento" , aggiunge. "Ma mi sono chiesta quali fossero le intenzioni iniziali di questi uomini, venuti su Facebook Marketplace per cercare anelli di fidanzamento. Stavano cercando un anello per la loro moglie o fidanzata? Speravo ovviamente di no" .

Pochi sembravano realmente interessati all'acquisto. Le attenzioni maschili erano tutte per lei. "Un messaggio diceva: 'Ad essere sincero, non voglio davvero l'anello, preferirei semplicemente usarlo per risposarti', un altro 'Ehi, non mi interessa l'anello, ma mi piacerebbe portarti ad un appuntamento qualche volta. Che ne pensi?'" . Di certo non quello che Camille si aspettava né, men che meno, ciò di cui aveva bisogno in quel momento di difficoltà economiche. "Signore, cancellate Hinge e scaricate Facebook Marketplace" , ha scherzato la ragazza su TikTok. "In questi giorni tutti usano app di appuntamenti e io ho appena postato senza sforzo un anello su Facebook Marketplace e tutti questi ragazzi mi hanno mandato messaggi chiedendomi degli appuntamenti".