"Vendo la mia Tesla". Nuovo scontro tra Ocasio-Cortez e Musk

Alexandria Ocasio-Cortez vs Elon Musk, nuovo capitolo. La ruggine tra la stella del mondo democratico statunitense e l'imprenditore sudafricano è di antica data e AOC è tornata alla carica. Intervenuta ai microfoni di "Face the Nation", programma in onda sulla Cbs, la progressista si è soffermata sulla sua Tesla Model 3 bianca - società simbolo di Musk - e ha annunciato di volerla vendere. Non è nemmeno la prima volta: nel corso degli ultimi mesi ha più volte affermato di volersene disfare, ma la vettura è ancora ben conservata nel suo garage.

Ocasio-Cortez attacca (ancora) Elon Musk

Parlando dello sciopero dei lavoratori delle tre principali aziende automobilistiche Usa, Ocasio-Cortez ha colto la palla al balzo per attaccare frontalmente il miliardario. La dem ha acquistato la sua Tesla nel 2020, ai tempi della pandemia da Covid-19, per viaggiare da New York a Washington, sottolineando la possibilità di completare il tragitto con una ricarica o poco più. Complici fattori politici, AOC ha messo nel mirino mister Tesla, colpendo la sua "creatura": l'obiettivo della politica è quella di scaricare la sua Model 3 bianca per acquistare un veicolo elettrico fabbricato da un'azienda che consente ai suoi dipendenti di iscriversi ad un sindacato, cosa che la compagnia di Musk combatte.