Vietato il termine “omosessualità” in Iraq: bisogna utilizzare “devianza sessuale”

In Iraq il regolatore ufficiale dei media ha dato l’ordine a tutte le società di media e social network che operano nel Paese di non utilizzare il termine “omosessualità” ma l’espressione ”devianza sessuale”. Come riportato dalla Cnn, la conferma è arrivata direttamente dal portavoce del governo. Ma non è tutto: il documento che regola le comunicazioni e i media (il CMC, ndr) segnala che è vietato utilizzare anche il termine “genere”/”gender”.

Tra i vari interventi previsti dall’esecutivo, il divieto predisposto nei confronti di tutte le società telefoniche e Internet di utilizzare i termini in qualsiasi loro applicazione mobile. Per quest’ultimo passaggio, un funzionario del governo ha precisato che la decisione aspetta ancora il via libera finale. Non è stata inoltre stabilita la sanzione nei confronti di chi violerà le norme, ma dovrebbe trattarsi di una multa.

L’Iraq non criminalizza esplicitamente la comunità Lgbt, ma le clausole morali vagamente definite nel codice penale sono state spesso utilizzate per prendere di mira i membri del mondo arcobaleno. In particolare, negli ultimi due mesi i principali partiti iracheni hanno aumentato il pressing nei confronti dell’universo gay. Alcune bandiere arcobaleno sono state bruciate durante le proteste delle fazioni musulmane sciite contrarie ai recenti roghi del Corano in Svezia e Danimarca.

Appena un mese fa il vice capo della Commissione per gli affari legali del Parlamento federale di Baghdad, Mortada Al-Saadi, ha firmato un disegno di legge che propone di vietare l’omosessualità. Negli ultimi anni gli episodi di violenze, torture e aggressioni nei confronti degli iracheni Lgbt si sono moltiplicati. Secondo quanto riferito da The Human Rights Watch, nel giugno del 2021 sono state arrestate undici persone omosessuali ai sensi dell’articolo 401 del codice penale che criminalizza l’indecenza pubblica.