"Non volate sotto quella quota": l'avviso ai piloti delle compagnie aeree

Il conflitto che dura ormai da oltre un giorno e mezzo tra Israele e Hamas spinge alla prudenza molte compagnie aeree che già ieri e oggi hanno cancellato decine di voli da e verso Tel Aviv. Le nuove comunicazioni ci dicono che i collegamenti con Israele saranno annullati almeno fino a martedì 10 in attesa di capire quale sarà l'evolversi della situazione ma soprattutto di non volare a bassa quota sull'area del conflitto in attesa di capire se lo spazio aereo verrà chiuso del tutto.

La nota di Eurocontrol

Basta già dare uno sguardo a Flighradar24 per capire come già sull'area israeliana siano ridotti al minimo i passaggi degli aerei commerciali da est verso ovest o da nord verso sud. Le compagnie stanno rivedendo rotte e piani di volo per garantire la massima sicurezza ai passeggeri a causa del conflitto in una zona definita sempre più "calda". " A causa della situazione di conflitto in corso nella regione tra Israele e i militanti estremisti di Gaza si consiglia a tutti i vettori e agli operatori commerciali di rivedere le attuali informazioni sulla sicurezza, sulle minacce e controllare i Notam ", si legge nelle comunicazioni di Eurocontrol. Quest'avvertenza vale fino al pomeriggio di oggi, domenica 8 ottobre, ma sicuramente verrà prorogata.

Dove è consentito volare

Intanto, la piattaforma FlightAware ha fatto sapere che già oltre cento voli, soltanto nelle ultime 24 ore, sono stati cancellati da e per lo scalo "Ben Gurion" di Tel Aviv. Questo bilancio è destinato a salire nelle prossime ore assieme alle comunicazioni di Eurocontrol che ha stabilito come i piloti non debbano volare al di sotto degli 11-12 mila piedi (3.350-3.650 metri) in diverse tratte dello spazio aereo israeliano così da evitare interferenze on le operazioni militari ma anche e soprattutto per non essere bersaglio dei razzi lanciati da Hamas.

La scelta di Ita

La nostra compagnia di bandiera, Ita Airways, ha cancellato tutti i voli in entrata e uscita da Tel Aviv fino alla mattina di martedì 10 ottobre invitando i propri passeggeri a controllare lo stato del volo, sul sito e tramite app, prima di andare in aeroporto. La decisione è stata presa per preservare la sicurezza di equipaggi e passeggeri.

La decisione di Lufthansa e Air France